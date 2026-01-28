Трамп ударит по Ирану сильнее, чем при операции "Полуночный молот": какие силы собрали США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану сверхмощным ударом морской армады, если иранские власти не согласится на "большую сделку". Неподалеку собралось с пол десятка кораблей США, способный запускать ракеты Tomahawk и стаю бомбардировщиков. Какие силы собрал Пентагон и почему Трамп считает, что удар будет сильнее, чем операции "Полуночный молот" и "Южное копье"?

Днем 28 января Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором говорится о новой спецоперации США против Тегерана. Глава Белого дома предупредил, что приближается "массивная армада", во главе которой — авианосец "Авраам Линкольн". По его словам, иранским властям угрожает флот, больший, чем задействованный во время операции в Венесуэле ("Южное копье"). Кроме того, есть напоминание о соглашении по ядерному оружию, которое Иран не должен получить. Чтобы этого добиться, летом провели операцию "Полуночный молот", а нынешний удар будет еще сильнее, считает американский лидер.

Дональд Трамп написал, что США готовы "быстро и насильственно" выполнить военную миссию, как раньше действовали в Венесуэле. Президент США подчеркнул, что лучше договориться сейчас, поскольку корабли Пентагона "движутся быстро, с большой силой, энтузиазмом и целью".

"Массивная Армада направляется к Ирану. Надеюсь, Иран быстро "придет в порядок" и договорится о справедливой и честной сделке — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Была "операция "Полуночный молот", большое уничтожение Ирана. Следующая атака будет намного хуже! Не заставляйте это повторяться",- говорится в заявлении Трампа.

США и Иран — заявление Трампа о спецоперации армады против Тегерана, 28 января Фото: Скриншот

США и Иран — что известно об армаде Трампа

Дональд Трамп не детализировал, какую именно армаду отправили в Иран. Между тем OSINTер с ником Ian Ellis создал инфографику на основе открытых данных Минобороны о военных возможностях США, собранных для предупреждения Тегерана. На инфографике указано, что Пентагон снарядил авианосец Abraham Lincoln (уже находится у берегов Омана) и эскорт из четырех кораблей — Mitscher, Michael Murphy, Oscar Austin, Paul Ignatius. Кроме того, рядом находятся другие: 9 надводных кораблей и два подводных. Суммарный ориентировочный залп Tomahawk — около 400 ракет, а залп всеми видами оружия — 1000.

"Самое современное авиакрыло во флоте" присоединяется к передовым эскадрильям истребителей F-15E Strike Eagles, F-16 Fighting Falcons и A-10 Warthogs ВВС США", — написал OSINTер.

США и Иран — что входит в армаду Трампа, 28 января Фото: Ian Ellis/X

Протесты в Иране

Фокус писал о событиях в Иране, которые привели к появлению армады США и угрозам Трампа в сторону Тегерана. 28 декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты против плохой экономической ситуации: люди вышли на улицы и устраивали митинги, не боясь полиции и бойцов Корпуса стражей исламской революции. Впоследствии появилось заявление Вашингтона с предупреждением, что могут применить силу против представителей власти, если будут силовые разгоны демонстрантов и жертвы. В итоге с 8 января 2026 года Тегеран отрезал доступ к интернету, а военные и правоохранители начали стрелять в протестующих, проводить силовые задержания и пытки.

Из-за отсутствия доступа людей к соцсетям точно не известно количество жертв, но ориентировочно называют численность от 5 до 20 тыс. Вместе с тем стало известно, что 80-летний глава Ирана Али Хаменеи, с одной стороны, якобы готовится бежать в РФ, с другой — спрятался в бункере и озвучил список из трех человек, которые могут его заменить в случае смерти.

Напоминаем, 12 января Трамп заявил, что США примут силовые действия в случае гибели людей во время протестов в Иране.