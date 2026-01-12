Трамп анонсировал действия США в отношении Ирана: "Нанесем очень сильный удар там, где это больно"

Президент Дональд Трамп заявил, что Иран начинает пересекать "красные линии" США, комментируя большое количество жертв протестов в стране. Лидер анонсировал "очень сильные удары" США.

Администрация президента и его высокопоставленные чиновники сейчас рассматривают варианты возможного вмешательства США в урегулирование ситуации в Иране и должны принять решение о действиях. Об этом заявил Дональд Трамп в воскресенье, 11 января, во время общения с прессой на борту самолета Air Force One, передает Fox News.

"Похоже, они начинают это делать, и, кажется, погибли некоторые люди, которые не должны были погибнуть... И мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты. Мы примем решение", — подчеркнул лидер.

Дональд Трамп объяснил, что Америка может осуществить "очень серьезные удары" по Ирану. Однако это, по его словам, необязательно будет означать то, что США введут свои войска туда.

"Мы нанесем им очень сильный удар там, где это больно. И это не означает введение войск, а означает очень, очень сильный удар там, где это больно", — подчеркнул политик.

Скриншот | Трамп прокомментировал ситуацию в Иране на борту Air Force One 11 января

Трамп также добавил, что некоторые протестующие в Иране погибли в давке, в то время как других расстреляли. Он утверждает, что получает ежечасные отчеты о ситуации в стране, и решение будет принимать на основе текущих данных.

Ранее американский лидер заявлял, что иранский народ начал захватывать города, что еще недавно "никто не считал возможным".

Возможные сценарии действий США в отношении Ирана

В то же время некоторые СМИ сообщили, что Дональд Трамп сейчас рассматривает ряд возможных вариантов военного вмешательства США в Иран. Так, в CNN пишут со ссылкой на заявления двух американских чиновников, что лидер размышляет над воплощением своих угроз нанести удары по иранскому режиму, если тот применит "смертельную силу" против гражданских.

Однако в его администрации существуют опасения среди некоторых чиновников о том, что военные удары могут вызвать обратный эффект, подорвав протесты. Они считают, что подобные действия США могут сплотить иранский народ вокруг власти или побудить Иран нанести ответные удары.

Сейчас варианты, которые рассматривает Трамп, разные, и среди них есть те, которые не включают военных ударов. Они ориентированы против режима:

кибероперации против иранских военных или режимных целей;

новые санкции против представителей режима или экономических сфер Ирана, таких как энергетика или банковское дело.

В то же время издание The Wall Stret Journal 11 января сообщало, что один из вариантов действий США против Ирана, который рассматривает Трамп, это массированный воздушный удар по объектам страны.

Напомним, 12 января наследник иранского престола Реза Пахлави заявил о начале нового этапа восстания в Иране.

11 января агентство Human Rights Activists News Agency (HRNA) сообщило об увеличении количества жертв столкновений в Иране: их насчитывают уже несколько сотен.