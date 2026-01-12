Кронпринц Ирана объявил о начале нового этапа восстания: призвал захватывать учреждения и посольства

Сын бывшего шаха Ирана и наследник престола Реза Пехлеви заявил о том, что начинается "новый этап национального восстания", чтобы свергнуть Исламскую Республику.

Реза Пехлеви призвал считать "законными целями" все государственные учреждения и аппараты на территории Ирана. Свое обращение к иранскому народу он обнародовал на собственной странице в сети X 12 января.

Он заявил, что протестующим удалось во время демонстраций пошатнуть "основы нелегитимной Иранской Республики".

"Теперь, опираясь на вашу подавляющую реакцию на недавние призывы и имея общественный мандат, который я получил от вас, я объявляю о новом этапе национального восстания с целью свержения Исламской Республики и восстановления нашего любимого Ирана", — объявил Пехлеви.

Наследник иранского престола также четко очертил следующие цели. По его словам, внутри Ирана ими должны стать все те государственные учреждения, которые отвечают за "пропаганду режима и прерывание коммуникаций". Зато за пределами Ирана все посольства и консульства должны принадлежать иранскому народу, заявил Пехлеви.

"Пришло время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики", — подчеркнул кронпринц.

По его словам, у сотрудников госучреждений и военных есть выбор: стать на сторону народа или "выбрать соучастие в убийстве народа". Пехлеви также призвал ждать его новых сообщений и заверил, что иранский народ не отступит от цели.

Протесты в Иране: последние новости

11 января агентство Human Rights Activists News Agency (HRNA) сообщило об увеличении количества жертв в результате протестов в Иране. По данным исследователей, их количество достигло по меньшей мере 538 человек, среди которых 490 — это участники протестов.

Также издание The Wall Stret Journal накануне информировало, что в администрации президента Дональда Трампа обсуждают варианты военной операции США против Ирана. Речь шла в частности о широкомасштабном воздушном ударе по целям в стране.

10 января Трамп выразил поддержку протестующим в Иране, заявив о готовности США помочь иранскому народу.