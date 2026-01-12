Кронпринц Ірану оголосив про початок нового етапу повстання: закликав захоплювати установи та посольства

Син колишнього шаха Ірану та спадкоємець престолу Реза Пахлаві заявив про те, що розпочинається "новий етап національного повстання", щоб повалити Ісламську Республіку.

Реза Пахлаві закликав вважати "законними цілями" всі державні установи та апарати на території Ірану. Своє звернення до іранського народу він оприлюднив на власній сторінці у мережі X 12 січня.

Він заявив, що протестувальникам вдалося під час демонстрацій похитнути "основи нелегітимної Іранської Республіки".

"Тепер, спираючись на вашу переважну реакцію на нещодавні заклики та маючи громадський мандат, який я отримав від вас, я оголошую про новий етап національного повстання з метою повалення Ісламської Республіки та відновлення нашого улюбленого Ірану", — оголосив Пахлаві.

Спадкоємець іранського престолу також чітко окреслив наступні цілі. За його словами, усередині Ірану ними повинні стати всі ті державні установи, що відповідають за "пропаганду режиму та переривання комунікацій". Натомість за межами Ірану усі посольства та консульства мають належати іранському народу, заявив Пахлаві.

"Настав час прикрасити їх національним прапором Ірану замість ганебного прапора Ісламської Республіки", — наголосив кронпринц.

За його словами, у співробітників держустанов та військових є вибір: стати на бік народу чи "вибрати співучасть у вбивстві народу". Пахлаві також закликав чекати на його нові повідомлення й запевнив, що іранський народ не відступить від цілі.

Протести в Ірані: останні новини

11 січня агентство Human Rights Activists News Agency (HRNA) повідомило про збільшення кількості жертв внаслідок протестів в Ірані. За даними дослідників, їх кількість сягнула щонайменше 538 осіб, з-поміж яких 490 — це учасники протестів.

Також видання The Wall Stret Journal напередодні інформувало, що в адміністрації президента Дональда Трампа обговорюють варіанти військової операції США проти Ірану. Йшлося зокрема про широкомасштабний повітряний удар по цілях в країні.

10 січня Трамп висловив підтримку протестувальникам в Ірані, заявивши про готовність США допомогти іранському народу.