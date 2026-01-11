У Трампа обговорили варіанти військової операції США проти Ірану: що розглядають, — WSJ

Через масштабні протести і поширення демонстрацій в Ірані на десятки міст в адміністрації президента Дональда Трампа обговорили можливі варіанти військової операції США. Високопосадовці зокрема розглядають можливість широкомасштабного повітряного удару по Ірану.

У ході попередніх консультацій щодо можливої операції в Ірані американські чиновники також розглянули, які об'єкти в Ірані можуть опинитися під ударом. Про це 10 січня повідомило видання The Wall Stret Journal з посиланням на інформацію від кількох американських посадовців.

"Чиновники адміністрації Трампа здійснили попередні обговорення щодо того, як здійснити напад на Іран, якщо це буде потрібно для виконання погроз Трампа, зокрема щодо того, які об'єкти можуть бути цілями", — йдеться у публікації медіа.

Один із варіантів, який розглядають в адміністрації президента США, це здійснення широкомасштабного повітряного удару по низці військових об'єктів в Ірані.

Проте спільної думки щодо подальшого розвитку подій та участі США у врегулюванні ситуації в Ірані між посадовцями наразі немає, зазначило джерело у коментарі виданню. Наразі також не відбувається переміщень військової техніки чи армії США для здійснення ударів по Ірану, підкреслив чиновник.

Водночас поки що рано говорити про те, що Ірану загрожує військова операція США, наголосили співрозмовники медіа.

США обіцяють "допомогти" іранському народу

Тим часом президент Дональд Трамп 10 січня повідомив у соцмережах про те, що США висловлюють підтримку протестувальникам в Ірані, а також зазначив, що Америка "готова допомогти" іранському народу.

Також сенатор-республіканець Ліндсі Грем на своїй сторінці у мережі X звернувся до іранського народу, написавши, що їхній "довгий кошмар скоро закінчиться".

"Коли президент Трамп каже "Зробимо Іран знову великим", це означає, що протестувальники в Ірані повинні перемогти аятолу. Це найясніший сигнал про те, що президент Трамп розуміє: Іран ніколи не буде великим, поки при владі перебувають аятола та його поплічники", — йдеться у повідомленні сенатора.

Нагадаємо, 10 січня правозахисна організація NGO Iran Human Rights повідомила, що силовики вбили понад пів сотні демонстрантів в Ірані.

Також 8 січня Фокус з'ясовував, що відбувається в Ірані та як реагують у Пентагоні на протести в країні.