Протести в Ірані: силовики вбили понад півсотні демонстрантів, — правозахисники

Вночі в суботу 10 січня тисячі людей знову вийшли на вулиці в Ірані. Протести в країні з "економічних" поступово перетворилися на "політичні" і тривали у 120 містах.

Унаслідок зіткнень із силами режиму аятол загинув щонайменше 51 протестувальник в 11 провінціях. Про це повідомила правозахисна організація NGO Iran Human Rights.

При цьому дев'ятеро з убитих були молодше 18 років.

Зі свого боку іранська правозахисна організація HRANA заявила про підтверджену загибель 48 протестувальників і 14 співробітників сил безпеки.

У четвер, 8 січня, протести значно розрослися і влада Ірану вимкнула інтернет у країні. Після чого спостерігачі не виключають, що репресії тільки збільшаться, а кількість жертв зросте.

Карта протестів в Ірані Фото: З відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер випустили спільну заяву, присвячену ситуації в Ірані. Політики настійно закликали режим відмовитися від насильства щодо своїх громадян.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про насильство з боку іранських сил безпеки і найрішучішим чином засуджуємо вбивство демонстрантів. Ми настійно закликаємо іранську владу проявити стриманість, утриматися від насильства і дотримуватися основних прав іранських громадян", — підкреслили лідери.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп увечері 9 січня пообіцяв втрутитися, якщо силовики вбиватимуть демонстрантів.

"Якщо вони почнуть вбивати людей, як робили це в минулому, ми втрутимося, ми завдамо їм жорсткого удару там, де їм боляче", — заявив американський президент.

Син поваленого в Ірані 1979 року шаха Реза Пехлеві, який живе у вигнанні за кордоном, закликав Трампа втрутитися і допомогти іранському народу.

Нагадаємо, Іран охопили масштабні протести з 1 січня 2026 року. Причиною стало стрімке зростання інфляції.

Фокус писав, що 7 січня мітингувальники взяли під контроль перше місто — Абданан у провінції Ілам.