Іран охопили масштабні протести: є загиблі та поранені (відео)

У ніч на четвер кількох людей було вбито під час найбільших протестів, що спалахнули в Ірані за останні три роки. До заворушень призвело стрімке зростання інфляції.

Іранські ЗМІ та правозахисні групи повідомили про загибель людей у містах на заході Ірану Лордеган і Кухдашт. Сутички відбувалися також у центральній провінції Ісфахан і в південній провінції Фарс, інформує Reuters.

Акції протесту почалися в країні ще в неділю, 28 грудня, коли торговці в Тегерані, незадоволені економічною ситуацією, почали закривати свої магазини. Після чого невдоволення розрослося по всій країні.

Під час сутичок у місті Кухдашт загинув доброволець воєнізованого формування "Басідж", пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Крім того, протестувальники, озброєні камінням, поранили 13 представників "народної міліції".

France24 повідомило, що в Лордегані протестувальники почали закидати камінням адміністративні будівлі міста, зокрема офіс губернатора провінції, а також мечеть і банки, на що силовики застосували сльозогінний газ і заарештували кількох людей, назвавши їх "призвідниками заворушень".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, як інформує "Радіо.Свобода", закликав громадян проявити солідарність, замість того щоб приєднуватися до протестів. Він пообіцяв, що уряд ухвалить "нові рішення", які, за його словами, поліпшать економічну ситуацію. Щоб "нормалізувати" ситуацію, уряд, посилаючись на холодну погоду, оголосив середу державним святом, при тому що в Ірані вихідні припадають на четвер і п'ятницю.

До плачевного стану економіки призвели міжнародні санкції, накладені на Тегеран через його ядерну програму. Також на ситуацію вплинула війна з Ізраїлем.

У 2025 році іранський ріал втратив близько половини своєї вартості стосовно американського долара, а в грудні інфляція в країні досягла 42,5%. 1 долар зараз коштує близько 1,4 мільйона ріалів.

