Іран розчарований, що так мало отримав від Путіна за дрони "Шахед"

Росія побудувала величезний завод з виробництва безпілотників іранської розробки, якими щодня атакують Україну. Але Іран за свою "допомогу" отримав занадто мало і тільки моральну підтримку, коли ядерні об'єкти Ірану були атаковані Ізраїлем і США.

Офіційний Тегеран дедалі більше дратується через незначну віддачу від Росії, незважаючи на те, що підтримував військові зусилля Москви не лише безпілотниками, а й ракетами та іншими засобами. Особливо тепер, коли завод "Алабуга" в Татарстані розширюється і виробляє все більше колишніх Shahed-136, які в РФ отримали назву "Герань", пише CNN.

У РФ завод в "Алабузі" представляють як передове виробництво і знімають про нього сюжети

Генеральний директор заводу "Алабуга" Тимур Шагівалєєв розповів, що тепер усі комплектуючі виробляють на місці. Ця заява свідчить про те, що виробництво іранського дрона "Шахед", який став основою безпілотної війни Москви проти України, тепер здебільшого поглинуло російську військово-промислову машину. Аналітики і співробітники розвідки вважають, що 90% етапів виробництва тепер здійснюється на "Алабузі" або інших російських підприємствах.

Виробництво колишніх Shahed-136 на заводі в Алабузі

Об'єкт продовжує розширюватися, будуються нові виробничі потужності та гуртожитки, що дасть йому змогу експоненціально нарощувати виробництво. Аналітики вважають, що це зростання потенційно дасть змогу Росії експортувати оновлену і перевірену в бойових умовах версію безпілотника, спочатку імпортованого з Ірану, — можливо, навіть у сам Тегеран.

Іран розчарований, що Росія йому не допомагає

Однак, за даними західної розвідки, розширення та повна інтеграція Shahed-136 з Росією фактично маргіналізували Іран, оголивши розбіжності між Москвою та Тегераном. За їхніми словами, Тегеран дедалі більше дратується через незначну віддачу від Росії, тоді як підтримував колегу по "вісі зла" не лише безпілотниками, а й ракетами.

Це невдоволення фактично вихлюпнулося назовні під час 12-денної кампанії бомбардувань Ізраїлю і США, спрямованої проти іранської ядерної програми в червні, під час якої заяви Росії із засудженням були сприйняті як нікчемна підтримка країни, що допомагала Москві з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Удари по ядерних об'єктах Ірану Фото: CNN

"Іран, можливо, очікував, що Росія зробить більше дій або зробить більше кроків, не будучи зобов'язаною це робити", — заявив Алі Акбар Дарейні, аналітик тегеранського Центру стратегічних досліджень. У Тегерані очікували, що Кремль не втручатиметься напряму, але посилить оперативну підтримку у вигляді постачання зброї, технологічної підтримки, обміну розвідданими тощо.

Але цього не сталося, однак не стало сюрпризом для західних розвідок. Там заявили, що це демонструє "винятково транзакційний та утилітарний характер" співпраці Росії з Іраном.

"Ця явна відмова від участі демонструє, що Росія ніколи не втручається за межами своїх безпосередніх інтересів, навіть коли на партнера — у цьому випадку важливого постачальника безпілотників — нападають", — заявили вони.

Як безпілотники Shahed-136 потрапили в Росію

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, вона почала імпортувати іранські безпілотники Shahed-136. До початку 2023 року Москва і Тегеран уклали угоду на суму 1,75 мільярда доларів, за якою Росія вироблятиме ці безпілотники у себе вдома.

Іранський Shahed-136 Фото: wikipedia

6000 безпілотників до вересня 2025 року, передбачені початковим контрактом, було виготовлено приблизно на рік раніше терміну, і, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зараз "Алабуга" випускає понад 5500 одиниць на місяць.

Виробництво колишніх Shahed-136 на заводі в Алабузі

"У 2022 році Росія платила в середньому 200 000 доларів США за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів США", — повідомило джерело в українській військовій розвідці.

Україна також заявила, що Росія модернізувала безпілотники, встановивши на них поліпшені засоби зв'язку, довговічніші батареї та набагато більші боєголовки, що зробило їх смертоноснішими і складнішими для збивання.

Спочатку Іран, здавалося, вітав зусилля Росії з локалізації приблизно 90% виробництва Shahed 136 в Алабузі, але модернізація Москви, схоже, застала його зненацька.

Виробництво колишніх Shahed-136 на заводі в Алабузі

"Ця еволюція знаменує собою поступову втрату Іраном контролю над кінцевим продуктом, який тепер значною мірою виробляється локально і самостійно", — пояснило джерело в західній розвідці. Воно додало, що кінцева мета Москви — "повністю освоїти виробничий цикл і звільнитися від майбутніх переговорів із Тегераном".

Однак у процесі розширення "Алабуга" не змогла виконати свої зобов'язання перед іранськими партнерами. Мало того, що Тегеран втратив контроль над кінцевим продуктом, так ще й скаржився на невиконання деяких платежів, почасти через міжнародні санкції, накладені на Росію. До того ж Іран не отримав від Москви обіцяних авіаційних технологій.

Також у ніч на 31 липня Київ знову зазнав комбінованої атаки ракетами і дронами, серед яких були новітні реактивні "Шахеди". За оцінками експертів, швидкість цих БПЛА може досягати понад 450 км на годину, а маневреність і мала висота польоту роблять їх серйозним викликом для української ППО.