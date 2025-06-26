Удари США не знищили запаси збагаченого урану в Ірані, — FT

Ранні розвіддані показують, що уран Ірану здебільшого недоторканий. А Тегерану вдалося перемістити більшу частину своїх запасів у безпечне місце.

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Іранські запаси урану, а це близько 408 кг, збагаченого близько до збройового рівня, не були зосереджені у Фордо, одному з двох його основних об'єктів збагачення, під час атаки США на минулих вихідних. Тож бомбардування ядерних об'єктів Ірану цим запасу не надто зашкодило, пише Financial Times.

Результати ставлять під сумнів твердження президента США Дональда Трампа про те, що бомбардування "знищило" ядерну програму Ірану.

Вантажівки вивезли щось із ядерного об'єкта Фордо в Ірані Фото: MAXAR

Явно посилаючись на Фордо, Трамп написав на своїй платформі Truth Social у четвер: "Нічого не було вивезено з об'єкта. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, і було б дуже важко переміщати!"

Пост Дональда Трампа в якому він стверджує, що з "об'єкта" нічого не вивозили Фото: Скриншот

При цьому супутникові знімки показують, що з Фордо виїхали 16 вантажівок і вони могли перевозити збагачений уран.

Зазначається, що уряди ЄС все ще чекають повного звіту розвідки щодо масштабів шкоди Фордо, який був побудований глибоко під горою недалеко від священного міста Кум, і що один первісний звіт припускав "значні пошкодження, але не повне структурне руйнування".

Іранські офіційні особи припустили, що запас збагаченого урану перемістили до бомбардування заводу США, яке сталося після кількох днів ізраїльських атак.

Ізраїльська комісія з атомної енергії цього тижня заявила, що, за її оцінками, удари США та Ізраїлю "відкинули здатність Ірану розробляти ядерну зброю на багато років".

Але експерти попереджають, що якщо Тегеран збереже свій запас збагаченого урану і розмістить передові центрифуги у прихованих місцях, у нього все ще може бути можливість виробляти матеріал, що розщеплюється, необхідний для створення ядерної зброї.

Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив французькому радіо в четвер, що ядерна програма Ірану "зазнала величезної шкоди", хоча він сказав, що заяви про її повне знищення були перебільшені.

Фордо був основним місцем для збагачення урану до 60-відсоткової чистоти, що на невеликий крок далі від збройового рівня. Експерти заявили, що 408 кг запасу урану, збагаченого до 60 відсотків, зберігалися у Фордо, Натанзі та Ісфахані до того, як Ізраїль атакував Іран 13 червня. Загальний запас збагаченого урану Ірану становив понад 8400 кг, але більша його частина була збагачена до низьких рівнів.

Фордо — ядерний об'єкт в Ірані — до бомбардування Фото: MAXAR

Супутникові знімки Фордо після бомбардування в неділю показують входи в тунелі, мабуть, засипані землею, і отвори, які можуть бути точками входу для 30 000-фунтових високоточних протибункерних ракет США. Під'їзні шляхи також виглядають пошкодженими.

Ядерний об'єкт Фордо після бомбардування США Фото: скриншот

Нагадаємо, в Ірані оголосили про перемогу над Ізраїлем. Вища рада національної безпеки Ірану (ВРНБ) заявила, що "тверда і скоординована військова відповідь" Ісламської Республіки зрештою змусила противника — і його регіональних та західних прихильників — в односторонньому порядку припинити свої наступальні операції.

А тим часом, військові експерти вважають, що бомбардування Ірану тільки переконало лідера КНДР Кім Чен Ина, що він все робить правильно: ядерна зброя необхідна Північній Кореї для виживання режиму.