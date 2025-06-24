Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем: у Тегерані святкують (відео)

Вища рада національної безпеки Ірану (ВРНБ) заявила, що "тверда і скоординована військова відповідь" Ісламської Республіки на нещодавню агресію "сіоністського режиму" зрештою змусила супротивника — і його регіональних та західних прихильників — в односторонньому порядку припинити свої наступальні операції.

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Дотримуючись наказів Лідера Ісламської революції і Головнокомандувача Збройних сил, іранські сили "рішуче і мужньо відповіли на кожен акт ворожості", повідомляє Tehran Times,

Як відповідь на бомбардування США та Ізраїлем ядерних об'єктів Ірану названо ракетний удар по військовій базі США в Аль-Удейді в Катарі та масштабні атаки, націлені на позиції на "окупованих палестинських територіях".

"Протягом дванадцяти днів безперервної взаємодії сили оборони Ірану задіяли весь свій потенціал, напрацьований за роки інновацій, самовідданості та стратегічного планування, щоб завдавати вчасних і пропорційних ударів по будь-яких ворожих діях. На знак визнання глибокої обізнаності та мудрої поведінки іранської нації, а також завдяки стратегічному керівництву Лідера та жертвам відданих бійців нації, божественна допомога проявилася у формі перемоги та стримування. У ворога не залишилося іншого вибору, окрім як відступити, висловити жаль і в односторонньому порядку припинити свою агресію", — йдеться в заяві.

ВРНБ також попередив, що, незважаючи на паузу в бойових діях, Збройні сили Ісламської Республіки Іран залишаються повністю боєготовими та боєздатними, не довіряючи обіцянкам або риториці "ворожих" держав. Він підтвердив, що "Іран готовий дати швидку, тверду відповідь, що викликає співчуття, на будь-який відновлений акт агресії".

У зв'язку з оголошеною перемогою влада закликала громадян вийти на вулиці та відсвяткувати це. Зокрема, на площі Революції в Тегерані відбувається "Мітинг перемоги" і заплановані масові гуляння.

Іран святкує перемогу на площі Революції в Тегерані

В Ізраїлі теж святкують перемогу

Поки Іран святкує, Ізраїль також заявив про свою перемогу.

Важливо

Зразкова війна: як Ізраїль показав Україні приклад добре організованої бойової операції

Уранці 24 червня уряд Ізраїлю оголосив, що Єрусалим погодився на припинення вогню з Іраном після досягнення всіх своїх цілей в операції "Висхідний лев". Напередодні ввечері прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив:

"Ізраїль усунув від себе подвійну екзистенційну загрозу, домігся повної переваги в повітрі над Тегераном, завдав сильного удару по військовому керівництву і знищив десятки ключових цілей іранського уряду".

За його словами, цілі операції, яка розпочалася 13 червня, "навіть набагато перевершують" початкову мету, досягнення називаються "історичними" і стверджується, що вони ставлять єврейську державу "в один ряд зі світовими державами".

Нетаньягу додав, що "Армія оборони Ізраїлю завдала потужного удару по урядових цілях у самому серці Тегерана, знищила сотні бойовиків "Басідж" — репресивного механізму режиму терору — і ліквідувала ще одного високопоставленого вченого-атомника.

Незадовго до того, як угода про припинення вогню набула чинності, Іран влаштував ракетну атаку. Унаслідок прямого влучання в житловий будинок у Беер-Шеві загинуло четверо людей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю уразила вісім пускових установок на заході Ірану, після чого заявила, що це — відповідь на іранські удари.

Раніше Фокус писав, що з ядерного об'єкта Фордо в Ірані вивезли 400 кг збагаченого урану на 16 вантажівках. Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном підійшла до кінця.