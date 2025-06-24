"Ядерну загрозу усунуто": Ізраїль заявив про "перевиконання" військових цілей в Ірані

Ізраїльські військові виконали всі завдання операції "Народ як лев" в Ірані і "навіть більше". Загроз у ядерній і ракетній сферах більше немає.

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Уряд Ізраїлю офіційно оголосив про завершення військової операції проти Ірану після того, як Іран випустив балістичні ракети по місту Беер-Шева.

"Ізраїль усунув подвійну екзистенціальну загрозу — у ядерній та ракетній сферах", — зазначила влада.

Військові ЦАХАЛ домоглися "повного контролю над повітряним простором Тегерана", завдали сильної шкоди іранському військовому керівництву. Уряд відзвітував про знищення "десятків об'єктів центрального уряду Ірану".

"За останню добу Армія оборони Ізраїлю завдала серйозних ударів по урядових об'єктах у центрі Тегерана, знищивши сотні бойовиків "Басідж" і ще одного високопоставленого вченого-атомника", — ідеться в тексті заяви.

Ізраїль дякує президенту США Дональду Трампу за допомогу в ліквідації іранської ядерної загрози. Перемир'я вдалося досягти за повної координації з Трампом.

Ізраїль буде жорстко реагувати на будь-яке порушення режиму припинення вогню.

"Ізраїль буде жорстко реагувати на будь-яке порушення режиму припинення вогню", — заявили в Тель-Авіві.

Офіційні особи Ірану поки не коментували заяву Ізраїлю про "виконання всіх військових завдань". Глава іранського МЗС Аббас Арагчі раніше заявляв про припинення військових дій проти Ізраїлю о 3:30 ранку за часом у Києві.

Арагчі дякував збройним силам своєї країни, які "готові захищати Іран до останньої краплі крові".

Нагадаємо, Трамп першим заявив про згоду Ізраїлю та Ірану припинити вогонь. Війна двох країн могла б знищити весь Близький Схід.

Іран 23 червня обстрілював американські військові бази в Катарі та Іраку. Це була відповідь за бомбардування ядерних об'єктів у Фордо, Ісфахані та Натанзі.