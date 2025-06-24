Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами: чи дотримуються країни режиму перемир'я (фото)

Іран вдарив балістичними ракетами по Ізраїлю після оголошення Дональдом Трампом режиму припинення вогню. Снаряд влучив у житловий будинок у Беер-Шеві, є загиблі.

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Крім цього, двоє людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості і ще 20 — незначні травми. Про жертв іранського удару повідомила медична служба Ізраїлю MDA.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Командувач поліції Південного округу Хаїм Бубліль заявив виданню Times of Israel, що повідомлень про зниклих безвісти не надходило.

Зранку Іран запустив від 10 до 15 балістичних ракет

Армія оборони Ізраїлю заявила про запуск з Ірану вранці від 10 до 15 балістичних ракет шістьма хвилями.

Іранське телебачення повідомило про початок припинення вогню незабаром після серії ракетних обстрілів Ізраїлю. Іранське телебачення Press TV повідомляє, що припинення вогню набуло чинності після численних ракетних ударів.

Перемир'я Ізраїлю та Ірану: чи почалося воно?

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про початок повного припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Він назвав поточний конфлікт на Близькому Сході "12-денною війною".

Першим припинити обстріл зобов'язаний Іран, а через 12 годин — Ізраїль. Про набуття чинності режиму припинення вогню Трамп написав у TruthSocial після 8:00 за часом у Києві.

Він попросив воюючі сторони не порушувати встановленого режиму. Ізраїльська влада не коментувала домовленостей про перемир'я з Іраном.

Зазначимо, що Іран запустив ракети по Ізраїлю після першого оголошення Трампа про досягнення перемир'я. Водночас глава іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що Тегеран припинив військові дії проти Ізраїлю ще о 3:30 ранку за київським часом і висловив вдячність військовим.

В Ізраїлі тим часом "зважують відповідь" на обстріл міста Беер-Шева, повідомив 9-й канал.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявляв про наявність в Ірану 400 кілограмів збагаченого урану. Бомбардувальники B-2 Spirit могли не повністю знищити потужності заводу у Фордо.

Іран також обстріляв ракетами американську військову базу Аль-Удейд у Катарі, найбільшу на Близькому Сході.