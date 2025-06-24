Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами: соблюдают ли страны режим перемирия (фото)

Иран ударил баллистическими ракетами по Израилю после объявления Дональдом Трампом режима прекращения огня. Снаряд попал в жилой дом в Беэр-Шеве, есть погибшие.

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Кроме этого, два человека получили ранения средней степени тяжести и еще 20 — незначительные травмы. О жертвах иранского удара сообщила медицинская служба Израиля MDA.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Командующий полицией Южного округа Хаим Бублиль заявил изданию Times of Israel, что сообщений о пропавших без вести не поступало.

Утром Иран запустил от 10 до 15 баллистических ракет

Армия обороны Израиля заявила о запуске из Ирана утром от 10 до 15 баллистических ракет шестью волнами.

Иранское телевидение сообщило о начале прекращения огня вскоре после серии ракетных обстрелов Израиля. Иранское телевидение Press TV сообщает, что прекращение огня вступило в силу после многочисленных ракетных ударов.

Перемирие Израиля и Ирана: началось ли оно?

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о начале полного прекращения огня между Израилем и Ираном. Он назвал текущий конфликт на Ближнем Востоке "12-дневной войной".

Первым прекратить обстрел обязан Иран, а через 12 часов — Израиль. О вступлении в силу режима прекращения огня Трамп написал в TruthSocial после 8:00 по времени в Киеве.

Он попросил воюющие стороны не нарушать установленный режим. Израильские власти не комментировали договоренностей о перемирии с Ираном.

Отметим, что Иран запустил ракеты по Израилю после первого объявления Трампа о достижении перемирия. В то же время глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран прекратил военные действия против Израиля еще в 3:30 утра по киевскому времени и выразил признательность военным.

В Израиле тем временем "взвешивают ответ" на обстрел города Беэр-Шева, сообщил 9-й канал.

Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял о наличии у Ирана 400 килограмм обогащенного урана. Бомбардировщики B-2 Spirit могли не полностью уничтожить мощности завода в Фордо.

Иран также обстрелял ракетами американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре, крупнейшую на Ближнем Востоке.