Нетаньяху заявил, что Фордо мог выдержать удары США: Трамп оценил нанесенный ущерб (скриншот)

Американцы нанесли "очень значительный ущерб" заводу по обогащению урана в Фордо. Однако израильский премьер Беньямин Нетаньяху предупредил, что его масштабы еще предстоит определить.

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"Мы изучим ситуацию и в любом случае мы обеспечим отсутствие угрозы со стороны этих ядерных объектов", — заверил он, как передали CNN 23 июня.

Ядерный объект в Фордо, как известно, построен внутри горы. Во время брифинга Нетаньяху рассказал, что президент США Дональд Трамп не выдвигал Израилю никаких условий для бомбардировок.

"Должен сказать, что это не является природой наших отношений. Мы говорим открыто. Мы говорим как друзья, настоящие друзья. И он великий лидер. Он принимает решения для Америки", — подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что американцы сообщили о своей атаке заранее. Так же заблаговременно Израиль информировал и о собственных действиях. По словам Нетаньяху, Иерусалим обладает "интересной информацией" относительно возможного размещения иранского запаса в 400 килограммов обогащенного урана.

"Мы очень внимательно следим за этим. Я могу сказать вам, что это важный компонент ядерной программы. Это не единственный компонент. Это не достаточный компонент. Но это важный компонент", — заявил он, отказавшись раскрывать детали.

Западные военные источники также проинформировали журналистов, что рано полностью оценивать ущерб для ядерных объектов Ирана, нанесенный ударами США. Отмечается, что даже уничтожение этих объектов может не означать конец угрозы.

Однако сам Трамп высказал противоположное мнение, заявив о "колоссальном вреде" для всех иранских ядерных объектов. По его словам, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

"Уничтожение — это точный термин! Белая постройка глубоко врезана в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли, и полностью защищена от пламени. Наибольшие повреждения произошли далеко ниже уровня земли. В яблочко", — заявил президент США.

Пост Дональда Трампа относительно ударов по Ирану Фото: Скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщал, что целью американских ударов по Ирану было прекращение ядерной угрозы со стороны "государства-спонсора терроризма номер один в мире". Ночью 22 июня были атакованы три объекта, в том числе завод в Фордо.

В Reuters передали, что во время атаки США применили стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал удар историческим и подчеркнул, что он был нанесен для достижения мира.