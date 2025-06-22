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"Исторический удар": Пентагон раскрыл подробности атаки США по Ирану (фото)

обстрел
Пентагон раскрыл подробности атаки США по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет начал пресс-конференцию по итогам ударов США по иранским ядерным объектам. По его словам, операция не была направлена против войск страны или мирного населения.

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При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. Об этом сообщает издание Reuters.

Кроме того, Хегсет он заявил, что США применили в общей сложности 75 высокоточных боеприпасов и более 125 самолетов для ударов по Ирану для уничтожения "ядерной программы".

Также он отметил, что бомбардировщики B-2 Spirit совершили самую продолжительную миссию с 2001 года.

"Это был исторический удар", — подчеркнул он.

Пит Хегсет подчеркнул, что смена режима в Иране не была целью ударов США. Основная задача — достижение мира, заверил он.

Он также продемонстрировал план атаки по ядерным объектам Ирана.

План атаки США по Ирану Fullscreen
План атаки США по Ирану

Также появились первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо после того, как он был атакован бомбардировщиками США.

Первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо Fullscreen
Первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо

Напомним, что ночью 22 июня Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп отметил, что ключевые объекты по обогащению урана уничтожены.

В то же время МАГАТЭ сообщило, что на данный момент не было зафиксировано повышение уровня радиации за пределами объектов в Иране.

Фокус также писал, что 21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле. Спутниковые снимки 19 июня зафиксировали большое движение грузовиков в районе ядерного объекта в Фордо. Около 16 грузовиков стояло у въезда. Ранее Иран опроверг уничтожение базы, утверждая, что большая часть урана была вывезена из Фордо.