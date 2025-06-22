"Исторический удар": Пентагон раскрыл подробности атаки США по Ирану (фото)

Глава Пентагона Пит Хегсет начал пресс-конференцию по итогам ударов США по иранским ядерным объектам. По его словам, операция не была направлена против войск страны или мирного населения.

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При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. Об этом сообщает издание Reuters.

Кроме того, Хегсет он заявил, что США применили в общей сложности 75 высокоточных боеприпасов и более 125 самолетов для ударов по Ирану для уничтожения "ядерной программы".

Также он отметил, что бомбардировщики B-2 Spirit совершили самую продолжительную миссию с 2001 года.

"Это был исторический удар", — подчеркнул он.

Пит Хегсет подчеркнул, что смена режима в Иране не была целью ударов США. Основная задача — достижение мира, заверил он.

Он также продемонстрировал план атаки по ядерным объектам Ирана.

План атаки США по Ирану

Также появились первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо после того, как он был атакован бомбардировщиками США.

Первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо

Напомним, что ночью 22 июня Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп отметил, что ключевые объекты по обогащению урана уничтожены.

В то же время МАГАТЭ сообщило, что на данный момент не было зафиксировано повышение уровня радиации за пределами объектов в Иране.

Фокус также писал, что 21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле. Спутниковые снимки 19 июня зафиксировали большое движение грузовиков в районе ядерного объекта в Фордо. Около 16 грузовиков стояло у въезда. Ранее Иран опроверг уничтожение базы, утверждая, что большая часть урана была вывезена из Фордо.