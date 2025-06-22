"Історичний удар": Пентагон розкрив подробиці атаки США по Ірану (фото)
Глава Пентагону Піт Хегсет розпочав прес-конференцію за підсумками ударів США по іранських ядерних об'єктах. За його словами, операція не була спрямована проти військ країни або мирного населення.
Під час атаки були використані стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit і протибункерні бомби. Про це повідомляє видання Reuters.
Крім того, Хегсет він заявив, що США застосували загалом 75 високоточних боєприпасів і понад 125 літаків для ударів по Ірану для знищення "ядерної програми".
Також він зазначив, що бомбардувальники B-2 Spirit здійснили найтривалішу місію з 2001 року.
"Це був історичний удар", — підкреслив він.
Піт Гегсет наголосив, що зміна режиму в Ірані не була метою ударів США. Основне завдання — досягнення миру, запевнив він.
Він також продемонстрував план атаки по ядерних об'єктах Ірану.
Також з'явилися перші супутникові знімки ядерного центру у Фордо після того, як його атакували бомбардувальники США.
Нагадаємо, що вночі 22 червня Сполучені Штати атакували три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Президент США Дональд Трамп зазначив, що ключові об'єкти зі збагачення урану знищено.
Водночас МАГАТЕ повідомило, що наразі не було зафіксовано підвищення рівня радіації за межами об'єктів в Ірані.
Фокус також писав, що 21 червня журналісти Axios повідомили, що США планували таємну зустріч із представниками Ірану, але не "додзвонилися" в бункер до аятоли. Супутникові знімки 19 червня зафіксували великий рух вантажівок у районі ядерного об'єкта у Фордо. Близько 16 вантажівок стояло біля в'їзду. Раніше Іран спростував знищення бази, стверджуючи, що більшу частину урану було вивезено з Фордо.