Нетаньягу заявив, що Фордо міг витримати удари США: Трамп оцінив завдану шкоду (скриншот)

Американці завдали «дуже значної шкоди» заводу зі збагачення урану у Фордо. Однак ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу попередив, що її масштаби ще належить визначити.

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"Ми вивчимо ситуацію і в будь-якому випадку ми забезпечимо відсутність загрози з боку цих ядерних об'єктів", — запевнив він, як передали CNN 23 червня.

Ядерний об’єкт у Фордо, як відомо, побудований всередині гори. Під час брифінгу Нетаньягу розповів, що президент США Дональд Трамп не висував Ізраїлю жодних умов для бомбардувань.

"Повинен сказати, що це не є природою наших відносин. Ми говоримо відкрито. Ми говоримо як друзі, справжні друзі. І він великий лідер. Він приймає рішення для Америки", — підкреслив прем’єр-міністр.

Він повідомив, що американці повідомили про свою атаку заздалегідь. Так само завчасно Ізраїль інформував й про власні дії. Зі слів Нетаньягу, Єрусалим володіє "цікавою інформацією" щодо можливого розміщення іранського запасу у 400 кілограмів збагаченого урану.

"Ми дуже уважно стежимо за цим. Я можу сказати вам, що це важливий компонент ядерної програми. Це не єдиний компонент. Це не достатній компонент. Але це важливий компонент", — заявив він, відмовившись розкривати деталі.

Західні військові джерела також проінформували журналістів, що зарано повністю оцінювати шкоду для ядерних об’єктів Ірану, завдану ударами США. Зазначається, що навіть знищення цих об’єктів може не означати кінець загрози.

Однак сам Трамп висловив протилежну думку, заявив про "колосальну шкоду" для всіх іранських ядерних об’єктів. З його слів, про це свідчать супутникові знімки.

"Знищення — це точний термін! Біла споруда глибоко врізана в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі, і повністю захищена від полум'я. Найбільші пошкодження сталися далеко нижче рівня землі. В яблучко", — заявив президент США.

Пост Дональда Трампа щодо ударів по Ірану Фото: Скриншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомляв, що метою американських ударів по Ірану було припинення ядерної загрози з боку "держави-спонсора тероризму номер один у світі". Вночі 22 червня були атаковані три об’єкти, в тому числі завод у Фордо.

У Reuters передали, що під час атаки США застосували стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit і протибункерні бомби. Глава Пентагону Піт Хегсет назвав удар історичним та наголосив, що він був завданий задля досягнення миру.