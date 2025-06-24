"Припинення 12-денної війни: Трамп заявив, що Іран та Ізраїль погодились припинити вогонь
Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися протягом наступної доби та повинно стати "постійним"
Першим припинити вогонь повинен Іран, а через 12 годин те саме має зробити й Ізраїль, заявив президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social.
"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню", — написав Трамп.
Він уточнив, що воно має розпочатися приблизно через 6 годин після того, як обидві країни завершать свої останні місії.
Припинення вогню триватиме 12 годин, після чого війна вважатиметься закінченою.
"Офіційно Іран почне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", — зазначив Трамп.
Президент США підкреслив, що під час зупинки вогню кожна зі сторін залишатиметься мирною та шанобливою.
"Припускаючи, що все буде працювати так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони проявили витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною", — наголосив Трамп.
За його словами, ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, "але цього не сталося і ніколи не станеться".
Нагадаємо, 23 червня Іран атакував бази США в Катарі та Іраку.
Фокус також писав про те, що США вдарили по ядерних об'єктах Ірану.