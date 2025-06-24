"Припинення 12-денної війни: Трамп заявив, що Іран та Ізраїль погодились припинити вогонь

Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися протягом наступної доби та повинно стати "постійним"

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Першим припинити вогонь повинен Іран, а через 12 годин те саме має зробити й Ізраїль, заявив президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social.

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню", — написав Трамп.

Він уточнив, що воно має розпочатися приблизно через 6 годин після того, як обидві країни завершать свої останні місії.

Припинення вогню триватиме 12 годин, після чого війна вважатиметься закінченою.

"Офіційно Іран почне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", — зазначив Трамп.

Президент США підкреслив, що під час зупинки вогню кожна зі сторін залишатиметься мирною та шанобливою.

"Припускаючи, що все буде працювати так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони проявили витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною", — наголосив Трамп.

За його словами, ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, "але цього не сталося і ніколи не станеться".

Пост Трампа Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня Іран атакував бази США в Катарі та Іраку.

Фокус також писав про те, що США вдарили по ядерних об'єктах Ірану.