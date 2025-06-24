"Ядерная угроза устранена": Израиль заявил о "перевыполнении" военных целей в Иране

Израильские военные выполнили все задачи операции "Народ как лев" в Иране и "даже больше". Угроз в ядерной и ракетной сферах больше нет.

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Правительство Израиля официально объявило о завершении военной операции против Ирана после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по городу Беэр-Шева.

"Израиль устранил двойную экзистенциальную угрозу — в ядерной и ракетной сферах", — отметили власти.

Военные ЦАХАЛ добились "полного контроля над воздушным пространством Тегерана", нанесли сильный урон иранскому военному руководству. Правительство отчиталось об уничтожении "десятков объектов центрального правительства Ирана".

"За последние сутки Армия обороны Израиля нанесла серьезные удары по правительственным объектам в центре Тегерана, уничтожив сотни боевиков "Басидж" и еще одного высокопоставленного ученого-атомщика" — сказано в тексте заявления.

Израиль благодарит президента США Дональда Трампа за помощь в ликвидации иранской ядерной угрозы. Перемирие удалось достичь при полной координации с Трампом.

Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня.

"Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня", — заявили в Тель-Авиве.

Официальные лица Ирана пока не комментировали заявление Израиля о "выполнении всех военных задач". Глава иранского МИД Аббас Арагчи ранее заявлял о прекращении военных действий против Израиля в 3:30 утра по времени в Киеве.

Арагчи благодарил вооруженные силы своей страны, которые "готовы защищать Иран до последней капли крови".

Напомним, Трамп первым заявил о согласии Израиля и Ирана прекратить огонь. Война двух стран могла бы уничтожить весь Ближний Восток.

Иран 23 июня обстреливал американские военные базы в Катаре и Ираке. Это был ответ за бомбардировки ядерных объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе.