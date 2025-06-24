Иран объявил о победе над Израилем: в Тегеране празднуют (видео)

Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что "твердый и скоординированный военный ответ" Исламской Республики на недавнюю агрессию "сионистского режима" в конечном итоге вынудил противника — и его региональных и западных сторонников — в одностороннем порядке прекратить свои наступательные операции.

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Как сообщает Tehran Times, следуя приказам Лидера Исламской революции и Главнокомандующего Вооруженными силами, иранские силы "решительно и мужественно ответили на каждый акт враждебности".

В качестве ответа на бомбардировку США и Израилем ядерных объектов Ирана названы ракетный удар по военной базе США в Аль-Удейде в Катаре и масштабные атаки, нацеленные на позиции на "оккупированных палестинских территориях".

"В течение двенадцати дней непрерывного взаимодействия силы обороны Ирана задействовали весь свой потенциал, наработанный за годы инноваций, самоотверженности и стратегического планирования, чтобы наносить своевременные и пропорциональные удары по любым враждебным действиям. В знак признания глубокой осведомленности и мудрого поведения иранской нации, а также благодаря стратегическому руководству Лидера и жертвам преданных бойцов нации, божественная помощь проявилась в форме победы и сдерживания. У врага не осталось иного выбора, кроме как отступить, выразить сожаление и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию", – говорится в заявлении.

ВСНБ также предупредил, что, несмотря на паузу в боевых действиях, Вооруженные силы Исламской Республики Иран остаются полностью боеготовыми и боеспособными, не доверяя обещаниям или риторике "враждебных" держав. Он подтвердил, что "Иран готов дать быстрый, твердый и вызывающий сожаление ответ на любой возобновленный акт агрессии".

В связи с объявленной победой власти призвали граждан выйти на улицы и отпраздновать это. В частности, на площади Революции в Тегеране проходит "Митинг победы" и запланированы массовые гуляния.

Иран празднует победу на площади Революции в Тегеране

В Израиле тоже празднуют победу

Пока Иран празднует, Израиль также заявил о своей победе.

Важно

Образцовая война: как Израиль показал Украине пример хорошо организованной боевой операции

Утром 24 июня правительство Израиля объявило, что Иерусалим согласился на прекращение огня с Ираном после достижения всех своих целей в операции "Восходящий лев". Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил:

"Израиль устранил от себя двойную экзистенциальную угрозу, добился полного превосходства в воздухе над Тегераном, нанес сильный удар по военному руководству и уничтожил десятки ключевых целей иранского правительства".

По его словам, цели операции, которая началась 13 июня, "даже намного превосходят" первоначальную цель, достижения называются "историческими" и утверждается, что они ставят еврейское государство "в один ряд с мировыми державами".

Нетаньяху добавил, что "Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по правительственным целям в самом сердце Тегерана, уничтожила сотни боевиков "Басидж" — репрессивного механизма режима террора — и ликвидировала еще одного высокопоставленного ученого-атомщика.

Незадолго до того, как соглашение о прекращении огня вступило в силу, Иран устроил ракетную атаку. В результате прямого попадания в жилой дом в Беэр-Шеве погибли четыре человека.

В ответ Армия обороны Израиля поразила восемь пусковых установок на западе Ирана, после чего заявила, что это – ответ на иранские удары.

Ранее Фокус писал, что из ядерного объекта Фордо в Иране вывезли 400 кг обогащенного урана на 16 грузовиках. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и Ираном подошла к концу.