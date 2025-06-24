Образцовая война: как Израиль показал Украине пример хорошо организованной боевой операции

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С началом СТРАТЕГИЧЕСКОЙ операции Израиля против Ирана, очевидно, для Украины на повестке дня появилось сразу несколько достаточно поучительных моментов. Если попытаться их оценить в целом, то следует говорить о своеобразных "уроках" для нашего государства. Условно их можно разделить на две большие группы:

чисто военные (причем, как военно-технические, так и военно-методологические);

военно-политические, или скорее — общеполитические, ну или, если вам так больше нравится, внешнеполитические.

І. Военные

Эта группа "уроков" касается нескольких параметров (факторов):

стратегии ведения современной войны;

организации и подготовки современной армии, или того, что в соответствующих пособиях и учебниках определяется термином "военное строительство" в государстве;

технического (технологического) фундамента (подпочвы), который и определяет необходимость внедрения значительных изменений в двух предыдущих факторах.

Очевидно, что стратегии долговременной "войны на истощение", которая сейчас реализуется Кремлем против нашего государства, не была и не является желательной для него. Здесь, скорее, речь следует вести о вынужденном выборе (или, точнее говоря, изменении) такой стратегии, из-за неспособности Кремля реализовать более эффективный и более быстрый ее вариант. Например, в виде "быстрого гибридного захвата", или кратковременного воздушно-наземного "блицкрига". После провала такой попытки на практике, осознав, что "быстро и результативно" не получается, Кремль пошел на существенное изменение своей стратегии ведения войны, изменив ее именно в виде "войны на истощение".

Военно-политическое руководство РФ, планируя войну против Украины, явно желало достичь своих военно-политических целей в этой войне без всего этого затяжного "геморроя", который сегодня уже чувствительно отягощает ее финансово-экономическое и общественно-политическое состояние. Как оказывается, "война на истощение" для РФ — такие имеет свои пределы.

В свою очередь, украинское военно-политическое руководство вообще до начала прямого широкомасштабного военного вторжения агрессора НЕ ИМЕЛО никакой стратегии на такого рода случай. Более того, уже в ходе ведения войны продемонстрировало какие-то "шарахания" из крайности в крайность, что, кстати, и вылилось в провал печально известного "контрнаступления" 2023-го года и целого ряда поражений (пусть и оперативно-тактического уровня) в течение 2024-го года, во время проведения так называемой Стратегической оборонительной операции.

Понятно, что основной причиной ошибок в стратегическом планировании и вообще в выборе той или иной стратегии как со стороны РФ, так и с нашей стороны была неверная оценка как собственных, так и противника, СПОСОБНОСТЕЙ. И базировалась она, в том числе и преимущественно, на ошибочной оценке роли и места тех или иных средств ведения войны. В частности...

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Из теории и практики ведения современных войн хорошо известно, что любой современный "блицкриг" как предпосылка общей стратегической победы начинается с завоевания господства в воздушном пространстве противника. "Изначально" россияне в этой сфере имели немало причин надеяться на свой успех:

имели существенное КОЛИЧЕСТВЕННОЕ преимущество;

имели существенное КАЧЕСТВЕННОЕ преимущество.

Это касалось как боевой и вспомогательной (обеспечивающей) авиации, так и ракетного дальнобойного высокоточного вооружения.

Однако уже через две первые недели российского вторжения стало понятно, что "вынести" систему ПВО Украины в достаточном объеме, при котором стало бы возможным "выбомбливание" нашего государства из войны и полная нейтрализация его боевой авиации — не удалось. Противник начал нести чувствительные потери в собственной боевой авиации, а процент перехвата системой ПВО Украины других его средств воздушного нападения постепенно стал расти.

Следовательно, полностью подавить систему управления государства (имеется в виду, Украины) в первую очередь на стратегическом уровне, врагу не удалось. Так же, как нанести ощутимое поражение основным группировкам Сил обороны Украины. Более того, со временем, украинские Воздушные Силы начали наносить достаточно эффективное поражение по группировкам самого противника, которые вторглись на территорию Украины.

То есть, решающее и главное условие для успеха "блицкрига" на СТРАТЕГИЧЕСКОМ уровне, противнику создать не удалось. Стало понятно, что придется преимущественно "ножками" и "колесами". А здесь, для Украины появляется больше шансов для ее успешной обороны.

Почему так случилось?

Главная причина — НЕДОЦЕНКА противником уровня боеспособности и боеготовности системы ПВО Украины и ее боевой авиации. Очевидно, при конкретном планировании наряда сил и средств для первых "обезоруживающих" и дальнейших ударов, в том числе по поддержке действий своих наземных группировок войск, командование противника исходило из каких-то достаточно странных оценок этих параметров. Мало того, оно достаточно низко оценивало общую способность системы ПВО Украины ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ таким ударам, гибко реагировать на наращивание их объема и интенсивности. Проще говоря, противник не рассчитывал на высокий уровень адаптивности наших Воздушных Сил под его массированными ударами. Он явно надеялся на то, что уже после первых его массированных ударов "все развалится". Не развалилось.

Более того, очевидно, что в перечне начальных ударов противника отечественная система ПВО почему-то НЕ ЗАНИМАЛА приоритетного характера. Она поражалась НА РАВНЕ с поражением целей и объектов другого характера, иногда — достаточно странного.

В результате, система ПВО Украины получила крайне необходимое ей и такое "драгоценное" начальное время, чтобы отреагировать должным образом на попытки противника завоевать господство в воздушном пространстве Украины на всю стратегическую глубину.

Да, противник на короткое время получил ПРЕИМУЩЕСТВО в воздушном пространстве на отдельных направлениях. Но, чем дальше, тем больше это господство сокращалось, по мере того, как система ПВО Украины после первых массированных ударов противника "приходила в себя" и наращивала свои боевые возможности.

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Более того, так же россияне планировали и наземную часть своего "блицкрига". Подозреваю, задачи определенным группировкам войск на оперативном уровне формулировались вроде — до такого-то времени выйти на рубеж, занять район, взять под контроль и т.п. При этом ожидаемое сопротивление со стороны ВСУ и других украинских формирований также ожидалось на уровне "минимального", или вообще "не ожидалось". В этом смысле стоит вспомнить одно из "обращений пуйла к украинским военным" во время первых недель вторжения, в котором им на "серьезных щах" предлагалось сбросить к черту "банду наркоманов и нацистов" и "взять власть в свои руки". Кремль (и соответственно, его дженералы) явно находился в плену каких-то своих ложных представлений об уровне боеспособности и боеготовности ВСУ, их морально-психологическом состоянии.

На практике, как только они углубились на оперативные расстояния, по ним начали наносить поражения с флангов, с тыла и вообще везде, в рамках так называемой "децентрализованной обороны". Все эти громоздкие колонны бронетехники, с длинными колоннами обеспечения, выглядели грозно и "раздавливающе", но на практике оказались малоэффективными против быстротечных высокомобильных действий ВСУ.

Да, они были способны занять и удержать какой-то определенный район, рубеж, но после того, как по их тылам и колоннам снабжения начали наноситься чувствительные удары, а в их тылах и на флангах появлялись подвижные части и подразделения Сил обороны Украины, их положение становилось все хуже.

А теперь сравните все это с планированием и РЕАЛИЗАЦИЕЙ военным командованием Израиля своей соответствующей стратегии.

Я уже писал по этому поводу, что оно отказалось от того, чтобы "ставить телегу впереди лошади". Сначала была именно система ПВО Ирана, а только потом (в следующих "волнах") — другие первоочередные цели для поражения. Мало того, оцените — как и в каких условиях к этим поражениям "подключились" США.

Поэтому, "урок" первый

В современной войне ВЕСЬ КОМПЛЕКС воздушных средств ведения войны, особенно и включая ПВО, следует относить к СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ВООРУЖЕНИЮ. Соответственно, весь процесс формирования, оснащения и вообще подготовки к боевому применению соответствующего элемента системы национальной обороны государства должен стать ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ частью стратегии (оборонной политики государства), как в мирное время, так и особенно во время подготовки и ведения войны.

Война Израиля с Ираном в этом смысле является достаточно показательной.

Смог бы Израиль решить СТРАТЕГИЧЕСКУЮ задачу с, мягко говоря, "усложнением" ядерной и ракетной программ Ирана, не превратив ЗАДАЛЕЕ собственные ВВС, системы ПВО и ПРО в высокоэффективные СТРАТЕГИЧЕСКИЕ контуры обороны ВСЕЙ страны?

Очевидно, что вряд ли.

И обратный пример.

Военно-политическое руководство Украины "берется" решать оперативно-стратегическую задачу в войне (да, я имею в виду то самое пресловутое "контрнаступление к азовскому побережью" в 2023-м году), НЕ ИМЕЯ даже не то, что преимущества в воздушном пространстве на выбранном стратегическом направлении, но и просто в достаточном объеме военной ПВО, способной прикрыть боевые порядки соответствующих развернутых формирований от ударов воздушных средств нападения противника. Более того, еще и перед этим "трындит" об этом наступлении, при любой "удобной" возможности.

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