ЦАХАЛ показал кадры вылетов авиации: чем били по Ирану в ходе операции "Нация львов" (видео)

Вооруженные силы Израиля опубликовали кадры подготовки тактической авиации к нанесению ударов по военным объектам Ирана. Судя по кадрам в воздушной атаке участвовали истребители F-35I, F-16I и F-15I Военно-воздушных сил Израиля.

Related video

На официальной странице ЦАХАЛ в сети Х появился видеоматериал о подготовке к вылету истребителей в рамках операции "Нация львов", которая началась ночью, 13 июня.

Кроме "Адиров" для ударов по иранской территории были задействованы истребители F-16I и F-15I ВВС Израиля.

F-35I "Адир" готовится к боевому вылету Летчик ЦАХАЛ готовится к боевому вылету F-16I ВВС Израиля отовится к боевому вылету Авиация ЦАХАЛ Самолеты ВВС Израиля Израильский истребитель на взлетной полосе Летчик ЦАХАЛ перед боевым вылетом

F-35I и его вооружение

Для нанесения ударов израильские ВВС подняли в воздух современные истребители F-35I "Адир", созданные в рамках программы Joint Strike Fighter (JSF), которые могут нести различное ракетное вооружение, в частности, ракеты Stunner, Spice-1000, Python-5 и Derby, а также бомбы MPR-500

Stunner — это современная израильско-американская зенитная управляемая ракета-перехватчик, разработанная в рамках проекта David’s Sling для перехвата аэродинамических целей и тактических баллистических ракет. Ракета отличается высокой маневренностью и оснащена двойной системой наведения — радиолокационной и инфракрасной, что повышает устойчивость к помехам.

Spice-1000 — это управляемый авиационный боеприпас, созданный на базе 1000-фунтовой авиационной бомбы типа Mk.83. Разработанный израильской компанией Rafael, он представляет собой планирующую бомбу с модульной системой наведения. Боеприпас сочетает инерциальную навигацию, GPS и электроптическую/ИК-наводку с возможностью автономного распознавания цели по заранее загруженному изображению.

Python-5 — это ракета ближнего воздушного боя пятого поколения, отличающаяся сверхвысокой маневренностью и способностью поражать цели в любых направлениях. Разработанная компанией Rafael, ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения с широким углом обзора и технологией "захвата цели после пуска" (LOAL), что позволяет атаковать противника даже вне зоны прямой видимости.

Derby — это ракета класса "воздух-воздух" средней дальности с активным радиолокационным самонаведением. Дальность поражения составляет до 50 км, в усовершенствованной версии Derby-ER — до 100 км.

MPR-500 — это многоцелевая проникающая авиабомба калибром 500 фунтов, разработанная израильской компанией IMI Systems. Она предназначена для поражения укрепленных целей, включая бетонные укрытия, бункеры и командные пункты. Бомба пробивает до одного метра железобетона без разрушения конструкции.

Операция "Нация львов": что известно

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную военную операцию против Ирана, получившую название "Нация львов". По заявлению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, цель операции — уничтожение ядерных и военных объектов Ирана, а также ликвидация ключевого командного состава вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Атака началась после трех часов ночи. Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо, а также по ракетным базам в Керманшахе и Хорремабаде. Под обстрел попали Тегеран, Исфахан, Тебриз и другие города, где, по данным израильской стороны, находятся чиновники, ученые и военные, задействованные в иранской ядерной программе. По официальному заявлению ЦАХАЛ, удары были нанесены по десяткам целей, включая объекты, связанные с разработкой ядерного оружия.

В результате первой волны воздушных ударов по столице Ирана — Тегерану, погибли главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери, а также физик-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи.