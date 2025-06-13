ЦАХАЛ показав кадри вильотів авіації: чим били по Ірану під час операції "Нація левів" (відео)

Збройні сили Ізраїлю опублікували кадри підготовки тактичної авіації до нанесення ударів по військових об'єктах Ірану. Судячи з кадрів, у повітряній атаці брали участь винищувачі F-35I, F-16I і F-15I Військово-повітряних сил Ізраїлю.

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На офіційній сторінці ЦАХАЛ у мережі Х з'явився відеоматеріал про підготовку до вильоту винищувачів у межах операції "Нація левів", яка розпочалася вночі, 13 червня.

Крім "Адірів" для ударів по іранській території були залучені винищувачі F-16I та F-15I ВПС Ізраїлю.

F-35I "Адір" готується до бойового вильоту Льотчик ЦАХАЛ готується до бойового вильоту F-16I ВПС Ізраїлю готується до бойового вильоту Авіація ЦАХАЛ Літаки ВПС Ізраїлю Ізраїльський винищувач на злітній смузі Льотчик ЦАХАЛ перед бойовим вильотом

F-35I та його озброєння

Для завдавання ударів ізраїльські ВПС підняли в повітря сучасні винищувачі F-35I "Адір", створені в рамках програми Joint Strike Fighter (JSF), які можуть нести різне ракетне озброєння, зокрема, ракети Stunner, Spice-1000, Python-5 і Derby, а також бомби MPR-500.

Stunner — це сучасна ізраїльсько-американська зенітна керована ракета-перехоплювач, розроблена в рамках проєкту David's Sling для перехоплення аеродинамічних цілей і тактичних балістичних ракет. Ракета вирізняється високою маневреністю й оснащена подвійною системою наведення — радіолокаційною та інфрачервоною, що підвищує стійкість до перешкод.

Spice-1000 - це керований авіаційний боєприпас, створений на базі 1000-фунтової авіаційної бомби типу Mk.83. Розроблений ізраїльською компанією Rafael, він являє собою плануючу бомбу з модульною системою наведення. Боєприпас поєднує інерціальну навігацію, GPS і електроптичну/ІЧ-наводку з можливістю автономного розпізнавання цілі за заздалегідь завантаженим зображенням.

Python-5 — це ракета ближнього повітряного бою п'ятого покоління, що вирізняється надвисокою маневреністю і здатністю вражати цілі в будь-яких напрямках. Розроблена компанією Rafael, ракета оснащена інфрачервоною головкою самонаведення з широким кутом огляду і технологією "захоплення цілі після пуску" (LOAL), що дає змогу атакувати противника навіть поза зоною прямої видимості.

Derby — це ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності з активним радіолокаційним самонаведенням. Дальність ураження становить до 50 км, в удосконаленій версії Derby-ER — до 100 км.

MPR-500 — це багатоцільова проникаюча авіабомба калібром 500 фунтів, розроблена ізраїльською компанією IMI Systems. Вона призначена для ураження укріплених цілей, зокрема бетонних укриттів, бункерів і командних пунктів. Бомба пробиває до одного метра залізобетону без руйнування конструкції.

Операція "Нація левів": що відомо

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав широкомасштабну військову операцію проти Ірану, що отримала назву "Нація левів". За заявою прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, мета операції — знищення ядерних і військових об'єктів Ірану, а також ліквідація головного командного складу збройних сил і Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Атака почалася після третьої години ночі. Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, а також по ракетних базах у Керманшаху та Хорремабаді. Під обстріл потрапили Тегеран, Ісфахан, Тебріз та інші міста, де, за даними ізраїльської сторони, перебувають чиновники, науковці та військові, залучені в іранській ядерній програмі. За офіційною заявою ЦАХАЛ, ударів було завдано по десятках цілей, включно з об'єктами, пов'язаними з розробленням ядерної зброї.

Унаслідок першої хвилі повітряних ударів по столиці Ірану — Тегерану, загинули головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі, начальник Генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері, а також фізик-ядерник Мохаммад Мехді Техранчі.