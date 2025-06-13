Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану

ЦАХАЛ показав кадри вильотів авіації: чим били по Ірану під час операції "Нація левів" (відео)

літак F-35I
Фото: X (Twitter) | Ізраїльський винищувач F-35I "Адір"

Збройні сили Ізраїлю опублікували кадри підготовки тактичної авіації до нанесення ударів по військових об'єктах Ірану. Судячи з кадрів, у повітряній атаці брали участь винищувачі F-35I, F-16I і F-15I Військово-повітряних сил Ізраїлю.

Related video

На офіційній сторінці ЦАХАЛ у мережі Х з'явився відеоматеріал про підготовку до вильоту винищувачів у межах операції "Нація левів", яка розпочалася вночі, 13 червня.

Крім "Адірів" для ударів по іранській території були залучені винищувачі F-16I та F-15I ВПС Ізраїлю.

F-35I "Адір" готується до бойового вильоту Fullscreen
F-35I "Адір" готується до бойового вильоту
Льотчик ЦАХАЛ готується до бойового вильоту Fullscreen
Льотчик ЦАХАЛ готується до бойового вильоту
F-16I ВПС Ізраїлю готується до бойового вильоту Fullscreen
F-16I ВПС Ізраїлю готується до бойового вильоту
Авіація ЦАХАЛ Fullscreen
Авіація ЦАХАЛ
Літаки ВПС Ізраїлю Fullscreen
Літаки ВПС Ізраїлю
Ізраїльський винищувач на злітній смузі Fullscreen
Ізраїльський винищувач на злітній смузі
Льотчик ЦАХАЛ перед бойовим вильотом Fullscreen
Льотчик ЦАХАЛ перед бойовим вильотом
F-35I "Адір" готується до бойового вильоту
Льотчик ЦАХАЛ готується до бойового вильоту
F-16I ВПС Ізраїлю готується до бойового вильоту
Авіація ЦАХАЛ
Літаки ВПС Ізраїлю
Ізраїльський винищувач на злітній смузі
Льотчик ЦАХАЛ перед бойовим вильотом

F-35I та його озброєння

Для завдавання ударів ізраїльські ВПС підняли в повітря сучасні винищувачі F-35I "Адір", створені в рамках програми Joint Strike Fighter (JSF), які можуть нести різне ракетне озброєння, зокрема, ракети Stunner, Spice-1000, Python-5 і Derby, а також бомби MPR-500.

Stunner — це сучасна ізраїльсько-американська зенітна керована ракета-перехоплювач, розроблена в рамках проєкту David's Sling для перехоплення аеродинамічних цілей і тактичних балістичних ракет. Ракета вирізняється високою маневреністю й оснащена подвійною системою наведення — радіолокаційною та інфрачервоною, що підвищує стійкість до перешкод.

Spice-1000 - це керований авіаційний боєприпас, створений на базі 1000-фунтової авіаційної бомби типу Mk.83. Розроблений ізраїльською компанією Rafael, він являє собою плануючу бомбу з модульною системою наведення. Боєприпас поєднує інерціальну навігацію, GPS і електроптичну/ІЧ-наводку з можливістю автономного розпізнавання цілі за заздалегідь завантаженим зображенням.

Python-5 — це ракета ближнього повітряного бою п'ятого покоління, що вирізняється надвисокою маневреністю і здатністю вражати цілі в будь-яких напрямках. Розроблена компанією Rafael, ракета оснащена інфрачервоною головкою самонаведення з широким кутом огляду і технологією "захоплення цілі після пуску" (LOAL), що дає змогу атакувати противника навіть поза зоною прямої видимості.

Derby — це ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності з активним радіолокаційним самонаведенням. Дальність ураження становить до 50 км, в удосконаленій версії Derby-ER — до 100 км.

MPR-500 — це багатоцільова проникаюча авіабомба калібром 500 фунтів, розроблена ізраїльською компанією IMI Systems. Вона призначена для ураження укріплених цілей, зокрема бетонних укриттів, бункерів і командних пунктів. Бомба пробиває до одного метра залізобетону без руйнування конструкції.

Операція "Нація левів": що відомо

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав широкомасштабну військову операцію проти Ірану, що отримала назву "Нація левів". За заявою прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, мета операції — знищення ядерних і військових об'єктів Ірану, а також ліквідація головного командного складу збройних сил і Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Атака почалася після третьої години ночі. Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, а також по ракетних базах у Керманшаху та Хорремабаді. Під обстріл потрапили Тегеран, Ісфахан, Тебріз та інші міста, де, за даними ізраїльської сторони, перебувають чиновники, науковці та військові, залучені в іранській ядерній програмі. За офіційною заявою ЦАХАЛ, ударів було завдано по десятках цілей, включно з об'єктами, пов'язаними з розробленням ядерної зброї.

Унаслідок першої хвилі повітряних ударів по столиці Ірану — Тегерану, загинули головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі, начальник Генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері, а також фізик-ядерник Мохаммад Мехді Техранчі.