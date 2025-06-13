Израильская "Паутина": "Моссад" поразил иранскую ПВО дронами с тайных баз возле Тегерана (видео)

Подготовка удара Израиля по Ирану длилась несколько лет. Израильская внешняя разведывательная служба "Моссад" разместила на иранской территории вблизи Тегерана базу ударных беспилотников. В ночь на 13 июня их активировали для атаки по пусковым установкам ракет.

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Неназванный представитель службы безопасности Израиля рассказал The Times of Israel, что в рамках подготовки операции против иранских ядерной и ракетной программ "Моссад" построил на территории Ирана базы дронов, а также завез в центр страны системы высокоточного оружия.

Операция планировалась в сотрудничестве с Армией обороны Израиля.

По словам источника журналистов, агенты "Моссада" размещенные заранее вблизи Тегерана БПЛА были активированы ночью 13 июня и нанесли удары по направленным на Израиль пусковым установкам ракет класса "земля-земля"

Также задолго до атаки в Иран ввозили контрабандой транспортные средства с системами вооружения, которые ударили по иранской противовоздушной обороне и дали израильской авиации свободу действий и возможность планирования в воздухе.

Кроме того, коммандос "Моссада" развернули высокоточные ракеты вблизи систем ПВО в центральном Иране.

Представитель израильской службы безопасности отметил, что сотрудники "Моссад" при подготовке операции опирались на "новаторское мышление, смелое планирование и оперативное применение передовых технологий, спецподразделений и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью избегая внимания местной разведки".

Военный корреспондент The Times of Israel Эмануэль (Мэнни) Фабиан опубликовал видеозаписи действий "Моссада" против иранских систем противовоздушной обороны и пусковых установок баллистических ракет в Иране.

Удар Израиля по Ирану: детали

Утром 13 июня Израиль нанес удар по столице Ирана и десяткам объектов по стране, связанных с ядерной программой. По словам израильских военных, операция под названием "Лев, который поднимается" (Rising Lion) продлится несколько дней.

Иранские государственные СМИ подтвердили гибель в результате израильской атаки командующего Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Салами. Израиль заявил о ликвидации еще нескольких представителей иранского высшего военного руководства и физиков-ядерщиков.

Иран в ответ на атаку запустил по Израилю сотню ударных беспилотников.

Глава Генштаба Израиля Эяль Замир заявил, что ЦАХАЛ начинает мобилизацию резервистов перед новым этапом операции "по укреплению будущего".

Напомним, Служба безопасности Украины в рамках операции "Паутина" 1 июня атаковала 4 российские военные аэродромы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате была поражена вражеская стратегическая авиация, в частности самолеты А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что спецоперация "Паутина" готовилась более 1,5 года. В РФ были переправлены FPV-дроны, которые затем подвезли к российским военным аэродромам в установленных на фуры специально оборудованных мобильных деревянных домиках. В нужный момент дистанционно активированные беспилотники вылетели из грузовиков и атаковали вражеские стратегические бомбардировщики.