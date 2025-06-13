Ізраїльська "Павутина": "Моссад" уразив іранську ППО дронами з таємних баз біля Тегерану (відео)

Підготовка удару Ізраїлю по Ірану тривала кілька років. Ізраїльська зовнішня розвідувальна служба "Моссад" розмістила на іранській території поблизу Тегерана базу ударних безпілотників. У ніч на 13 червня їх активували для атаки по пускових установках ракет.

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Неназваний представник служби безпеки Ізраїлю розповів The Times of Israel, що в межах підготовки операції проти іранських ядерної та ракетної програм "Моссад" збудував на території Ірану бази дронів, а також завіз до центру країни системи високоточної зброї.

Операція планувалася у співпраці з Армією оборони Ізраїлю.

За словами джерела журналістів, агенти "Моссаду" розміщені заздалегідь поблизу Тегерана БПЛА були активовані вночі 13 червня та завдали ударів по спрямованих на Ізраїль пускових установках ракет класу "земля-земля"

Також задовго до атаки до Ірану ввозили контрабандою транспортні засоби з системами озброєння, які вдарили по іранській протиповітряній обороні та дали ізраїльській авіації свободу дій і можливість планування в повітрі.

Крім того, командос "Моссаду" розгорнули високоточні ракети поблизу систем ППО в центральному Ірані.

Представник ізраїльської служби безпеки зазначив, що співробітники "Моссад" під час підготовки операції спиралися на "новаторське мислення, сміливе планування та оперативне застосування передових технологій, спецпідрозділів та агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю уникаючи уваги місцевої розвідки".

Воєнний кореспондент The Times of Israel Емануель (Менні) Фабіан опублікував відеозаписи дій "Моссаду" проти іранських систем протиповітряної оборони та пускових установок балістичних ракет в Ірані.

Удар Ізраїлю по Ірану: деталі

Вранці 13 червня Ізраїль завдав удару по столиці Ірану та десятках об'єктів по країні, пов'язаних з ядерною програмою. За словами ізраїльських військових, операція під назвою "Лев, що здіймається" (Rising Lion) триватиме кілька днів.

Іранські державні ЗМІ підтвердили загибель внаслідок ізраїльської атаки командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі. Ізраїль заявив про ліквідацію ще кількох представників іранського вищого військового керівництва та фізиків-ядерників.

Іран у відповідь на атаку запустив по Ізраїлю сотню ударних безпілотників.

Голова Генштабу Ізраїлю Еяль Замір заявив, що ЦАХАЛ розпочинає мобілізацію резервістів перед новим етапом операції "зі зміцнення майбутнього".

Нагадаємо, Служба безпеки України в межах операції "Павутина" 1 червня атакувала 4 російські військові аеродроми: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". В результаті була уражена ворожа стратегічна авіація, зокрема літаки А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Голова СБУ Василь Малюк розповідав, що спецоперація "Павутина" готувалася понад 1,5 року. До РФ були переправлені FPV-дрони, які потім підвезли до російських військових аеродромів у встановлених на фури спеціально обладнаних мобільних деревʼяних будиночках. У потрібний момент дистанційно активовані безпілотники вилетіли з вантажівок і атакували ворожі стратегічні бомбардувальники.