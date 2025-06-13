Війна буде довгою: Ізраїль розпочинає мобілізацію резервістів

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав широкомасштабну військову операцію проти Ірану "Нація левів". Авіація атакувала ядерні об'єкти та ліквідувала низку іранських високопоставлених військових командувачів і фізиків-ядерників.

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Через півтори години після початку військової операції начальник Генштабу Ізраїлю Еяль Замір звернувся до громадян із повідомленням, сказавши, що вони розпочали боротьбу, "щоб зберегти своє існування"

"Ми перейшли в наступ, бо досягли точки неповернення. Ми не повині чекати іншого часу, щоб діяти, у нас немає вибору", — сказав Еяль Замір.

За його словами, свобода дається тим, хто готовий за неї боротися.

Також військовий попередив, що кожен, хто кине їм виклик, — заплатить високу ціну і запевнив, що Ізраїль готовий до оборони.

Перед цим він повідомив, що ЦАХАЛ мобілізує десятки тисяч резервістів, бо для Ізраїлю "це вирішальні дні" перед новим етапом операції "зі зміцнення майбутнього".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що війна "буде довгою — довшою, ніж ми звикли" і закликав ізраїльтян запастися "терпінням, вірою та впевненістю у перемозі".

Операція "Нація левів"

Ізраїльські військові літаки завдали удару по столиці Ірану — Тегерану, оскільки Ізраїль нібито має докази того, що Іран протягом декількох днів може створити кілька ядерних бомб. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ завдав удару "в саме серце іранської програми зі збагачення урану і створення ядерної зброї".

Унаслідок першої хвилі повітряних ударів загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі. Водночас Ізраїль вважає, що окрім Саламі були ліквідовані: начальник іранських збройних сил Мохаммад Багері; члени вищого військового керівництва; іранські вчені-ядерники.

Судячи з кадрів, які опублікували Збройні сили Ізраїлю, у повітряній атаці брали участь винищувачі F-35I, F-16I і F-15I Військово-повітряних сил Ізраїлю.

У відповідь на масштабну ізраїльську атаку Іран запустив понад 100 безпілотників.