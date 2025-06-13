Война будет долгой: Израиль начинает мобилизацию резервистов

В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную военную операцию против Ирана "Нация львов". Авиация атаковала ядерные объекты и ликвидировала ряд иранских высокопоставленных военных командующих и физиков-ядерщиков.

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Через полтора часа после начала военной операции начальник Генштаба Израиля Эяль Замир обратился к гражданам с сообщением, сказав, что они начали борьбу, "чтобы сохранить свое существование"

"Мы перешли в наступление, потому что достигли точки невозврата. Мы не должны ждать другого времени, чтобы действовать, у нас нет выбора", — сказал Эяль Замир.

По его словам, свобода дается тем, кто готов за нее бороться.

Также военный предупредил, что каждый, кто бросит им вызов, — заплатит высокую цену и заверил, что Израиль готов к обороне.

Перед этим он сообщил, что ЦАХАЛ мобилизует десятки тысяч резервистов, потому что для Израиля "это решающие дни" перед новым этапом операции "по укреплению будущего".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война "будет долгой — дольше, чем мы привыкли" и призвал израильтян запастись "терпением, верой и уверенностью в победе".

Операция "Нация львов"

Израильские военные самолеты нанесли удар по столице Ирана — Тегерану, поскольку Израиль якобы имеет доказательства того, что Иран в течение нескольких дней может создать несколько ядерных бомб. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ нанес удар "в самое сердце иранской программы по обогащению урана и созданию ядерного оружия".

В результате первой волны воздушных ударов погиб главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. В то же время Израиль считает, что кроме Салами были ликвидированы: начальник иранских вооруженных сил Мохаммад Багери; члены высшего военного руководства; иранские ученые-ядерщики.

Судя по кадрам, которые опубликовали Вооруженные силы Израиля, в воздушной атаке участвовали истребители F-35I, F-16I и F-15I Военно-воздушных сил Израиля.

В ответ на масштабную израильскую атаку Иран запустил более 100 беспилотников.