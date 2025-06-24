Радіоактивна таємниця: Іран вивіз збагачений уран у невідомому напрямку (відео)

400 кг збагаченого урану вивезли на 16 вантажівках з об'єкта Фордо, вважають деякі експерти. І якщо це так, то зараз уран перебуває в невідомому місці й ніхто не знає, що офіційний Тегеран вирішить із ним робити.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що американські "бункерні" бомби знищили ядерні об'єкти Ірану і позбавили Ісламську Республіку можливості створити бомбу. Але підтвердження цьому немає, як і впевненості в тому, що в Ірану більше немає можливості створити бомбу, пише Daily Mail.

З Фордо вивезли щось у 16 вантажівках

На супутникових знімках, опублікованих американським оборонним підрядником Maxar Technologies, видно, як 19 червня, за три дні до операції "Опівнічний молот", з іранського ядерного об'єкта у Фордо виїжджають 16 вантажівок.

У травні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), орган нагляду ООН з ядерної безпеки, повідомило, що Іран накопичив понад 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Цього вже достатньо для створення атомної зброї, подібної до тієї, яка знищила Хіросіму і Нагасакі. І саме цей уран могли вивезти в невідомому напрямку.

Куди Іран перемістив свій збагачений уран

Такі бомби занадто важкі і громіздкі для ефективного розгортання Іраном. Але досягнення 90% збагачення, необхідного для виробництва сучасних ядерних пристроїв, досить маленьких і легких, щоб їх можна було встановити на будь-яку з величезного арсеналу ракет Тегерана, може зайняти всього кілька тижнів.

Наскільки відомо, цей збагачений уран, як і раніше, надійно захований, невразливий для американських та ізраїльських бомб, не кажучи вже про тонни урану, збагаченого до рівня, нижчого за 60%, але такого, що все ще набагато перевершує 3-5%, необхідні для використання в цивільній енергетиці.

В Ірану все ще є збагачений уран і ніхто не знає, де він Фото: Вiкiпедiя

Наразі неможливо сказати, чи була операція Трампа "Опівнічний молот" настільки ефективною, як стверджує президент США, особливо на заводі зі збагачення палива у Фордо, де збагачувальні центрифуги сховані під 90 метрами каменю і бетону.

Існують побоювання, що в Тегерані можуть бути ще кілька секретних об'єктів, про які не знають ізраїльський "Моссад" і ЦРУ.

Аятолла Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану, стверджує, що перемістив запаси урану країни в секретне місце. Цю думку поділяють і співробітники ізраїльської розвідки.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що його група інспекторів ООН бачила уран приблизно за тиждень до нападу Ізраїлю на Іран. Гроссі сказав, що запаси, які бачили інспектори МАГАТЕ, зберігалися в спеціальних контейнерах, досить маленьких, щоб поміститися в багажниках приблизно 10 автомобілів. Він також сказав, що, на його думку, матеріал було переміщено.

Тепер ніхто за межами Ірану точно не знає, де перебувають його запаси урану і куди поїхали 16 вантажівок.

Вантажівки біля об'єкта Фордо Фото: MAXAR

Запаси збагаченого урану можуть зберігатися в мережі тунелів і печер Ірану, доставлятися на бази Корпусу вартових ісламської революції Ірану або ховатися на цивільних об'єктах, як-от університети і дослідницькі центри або навіть телекомунікаційні компанії.

Аналітики загалом сходяться на думці, що жодні бомбардування не зможуть повністю викорінити ядерну програму Ірану, і зазначають, що американська та ізраїльська кампанії можуть мати протилежний ефект.

Доктор Андреас Бем, експерт із Близького Сходу, вважає, що після досвіду України, Лівії, а тепер і Ірану, з одного боку, та Північної Кореї, з іншого, не може бути іншого висновку, окрім того, що тільки володіння ядерною зброєю забезпечує захист від нападу.

"Для цього або будь-якого наступного іранського режиму шлях переговорів більше не є варіантом. Тепер він буде ще більш рішуче працювати над отриманням ядерної бомби", упевнений він.

Деякі західні лідери, схоже, поділяють цю точку зору. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, на його думку, існує "збільшений" ризик того, що Іран спробує таємно збагачувати уран після американо-ізраїльських атак.

Чи зможе Іран все ще збагачувати свій уран

Хоча збагачений уран легко зберігати і транспортувати, центрифуги, необхідні для його збагачення, дуже чутливі та їх надзвичайно складно переміщати.

400 кг збагаченого урану могли вивезти куди завгодно Фото: al jazeera

Глава МАГАТЕ Гроссі вважає, що центрифуги на об'єкті в Натанзі — більшому підприємстві, набагато менш захищеному, ніж Фордо, — імовірно, були знищені. Доступ у Фордо ускладнений.

Але в Ірану можуть бути інші об'єкти, які приховані і залишаються секретними.

Така перспектива не є неймовірною: і Пакистан, і Північна Корея таємно розробили ядерну бомбу, очевидно, перебуваючи під пильним наглядом США.

США бомбили ядерний об'єкт Фордо, але незрозуміло, наскільки успішно Фото: MAXAR

З 2022 року Тегеран також будує ще один об'єкт недалеко від Натанза під так званою "горою Кірка", яка, як кажуть, залягає ще глибше, ніж Фордо. І найнеймовірніший сценарій: іранський уран може потрапити до КНДР.

Попри різке засудження військових дій США та Ізраїлю, ключові союзники Ірану — Росія, Китай і Північна Корея — досі закликають до стриманості та дипломатії. Ніхто з них не запропонував Тегерану військову підтримку.

Однак колишній посол США в ООН Джон Болтон заявив, що Північна Корея вже відіграє приховану роль у ядерних амбіціях Ірану.

"Найбільше мене турбує те, що частини ядерної програми Ірану перебувають під горою в Північній Кореї", — заявив він.

2021 року нині неіснуюча група експертів ООН повідомила, що дві країни відновили співпрацю щодо проєктів створення ракет великої дальності, включно з передачею чутливих компонентів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, що має розпочатися протягом наступної доби і має стати "постійним".

При цьому за лічені години обстріли Ізраїлю поновилися.