За годину після згоди на перемир'я: ЦАХАЛ заявив про запуск балістики з Ірану

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що Іран запустив балістичні ракети після того, як ізраїльська влада дала згоду на перемир'я. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац пообіцяв "рішуче відповісти" на порушення режиму припинення вогню.

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ЦАХАЛ повідомив у офіційному Telegram-каналі про виявлення запущених з Ірану ракет о 10:28 за київським часом. За кілька хвилин в Армії оборони Ізраїлю уточнили, що сирени повітряної тривоги лунали на півночі країни.

У збройних силах Ізраїлю також зазначили, що оборонні системи працюють над перехопленням іранських ракет і завданням ударів у відповідь "там, де це необхідно для усунення загрози".

Видання Times of Israel пише, що ЦАХАЛ виявив новий запуск балістичних ракет з Ірану за годину після підтвердження Ізраїлем припинення вогню. За даними ізраїльських журналістів, з іранської території було запущено щонайменше одну балістичну ракету, повідомлень про постраждалих не надходило. О 10:48 за київським часом командування внутрішнього фронту Армії оборони Ізраїлю заявило, що цивільні можуть залишити бомбосховища.

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац завив, що розпорядився "рішуче відповісти на порушення Іраном режиму припинення вогню інтенсивними ударами по цілях режиму в самому серці Тегерана". Також видання Times of Israel уточнило, що з Ірану було запущено 2 балістичні ракети та обидві були перехоплені.

Перемир'я Ізраїлю та Ірану: деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль погодились припинити вогонь, у соцмережі Truth Social 24 червня. За його словами, першим мав припинити вогонь Іран, а за 12 годин — Ізраїль. Американський лідер написав, що перемир'я триватиме 12 годин, а після цього війна вважатиметься закінченою.

Після цього медична служба Ізраїлю MDA станом на 07:45 повідомила, що Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами та влучив у житловий будинок у Беер-Шеві, повідомлялося про загиблих. В ЦАХАЛ повідомили, що вранці Іран завдав ударів від 10 до 15 балістичними ракетами шістьма хвилями. Глава іранського МЗС Аббас Арагчі своєю чергою запевнив, що Тегеран припинив військові дії проти Ізраїлю ще о 3:30 ранку за київським часом. Перед тим він заявляв, що угоди з Ізраїлем про припинення вогню не існує, проте якщо ЦАХАЛ припинить атаки, Іран не продовжуватиме військові дії.

Уряд Ізраїлю 24 червня заявив про "перевиконання" військових цілей в Ірані та офіційно заявив про завершення військової операції, водночас зазначивши, що буде жорстко реагувати на порушення режиму припинення вогню.