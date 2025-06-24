Через час после согласия на перемирие: ЦАХАЛ заявил о запуске баллистики из Ирана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Иран запустил баллистические ракеты после того, как израильские власти дали согласие на перемирие. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал "решительно ответить" на нарушение режима прекращения огня.

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ЦАХАЛ сообщил в официальном Telegram-канале об обнаружении запущенных из Ирана ракет в 10:28 по киевскому времени. Через несколько минут в Армии обороны Израиля уточнили, что сирены воздушной тревоги звучали на севере страны.

В вооруженных силах Израиля также отметили, что оборонительные системы работают над перехватом иранских ракет и нанесением ответных ударов "там, где это необходимо для устранения угрозы".

Издание Times of Israel пишет, что ЦАХАЛ обнаружил новый запуск баллистических ракет из Ирана через час после подтверждения Израилем прекращения огня. По данным израильских журналистов, с иранской территории была запущена по меньшей мере одна баллистическая ракета, сообщений о пострадавших не поступало. В 10:48 по киевскому времени командование внутреннего фронта Армии обороны Израиля заявило, что гражданские могут покинуть бомбоубежища.

Израильский министр обороны Исраэль Кац завил, что распорядился "решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня интенсивными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана". Также издание Times of Israel уточнило, что из Ирана было запущено 2 баллистические ракеты и обе были перехвачены.

Перемирие Израиля и Ирана: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились прекратить огонь, в соцсети Truth Social 24 июня. По его словам, первым должен был прекратить огонь Иран, а через 12 часов — Израиль. Американский лидер написал, что перемирие продлится 12 часов, а после этого война будет считаться законченной.

После этого медицинская служба Израиля MDA по состоянию на 07:45 сообщила, что Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами и попал в жилой дом в Беэр-Шеве, сообщалось о погибших. В ЦАХАЛ сообщили, что утром Иран нанес удары от 10 до 15 баллистическими ракетами шестью волнами. Глава иранского МИД Аббас Арагчи в свою очередь заверил, что Тегеран прекратил военные действия против Израиля еще в 3:30 утра по киевскому времени. Перед тем он заявлял, что соглашения с Израилем о прекращении огня не существует, однако если ЦАХАЛ прекратит атаки, Иран не будет продолжать военные действия.

Правительство Израиля 24 июня заявило о "перевыполнении" военных целей в Иране и официально заявило о завершении военной операции, при этом отметив, что будет жестко реагировать на нарушение режима прекращения огня.