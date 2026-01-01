Иран охватили масштабные протесты: есть погибшие и раненые (видео)

В ночь на четверг несколько человек были убиты во время крупнейших протестов, вспыхнувших в Иране за последние три года. К беспорядкам привел стремительный рост инфляции.

Иранские СМИ и правозащитные группы сообщили о гибели людей в городах на западе Ирана Лордеган и Кухдашт. Стычки происходили также в центральной провинции Исфахан и в южной провинции Фарс, информирует Reuters.

Акции протеста начались в стране еще в воскресенье, 28 декабря, когда торговцы в Тегеране, недовольные экономической ситуацией, начали закрывать свои магазины. После чего недовольство разрослось по всей стране.

Во время столкновений в городе Кухдашт погиб доброволец военизированного формирования "Басидж", связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, протестующие, вооруженные камнями, ранили 13 представителей "народной милиции".

France24 сообщило, что в Лордегане протестующие начали забрасывать камнями административные здания города, в том числе офис губернатора провинции, а также мечеть и банки, на что силовики применили слезоточивый газ и арестовали несколько человек, назвав их "зачинщиками беспорядков".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, как информирует "Радио.Свобода", призвал граждан проявить солидарность, вместо того чтобы присоединяться к протестам. Он пообещал, что правительство примет "новые решения", которые, по его словам, улучшат экономическую ситуацию. Чтобы "нормализовать" ситуацию, правительство, ссылаясь на холодную погоду, объявило среду государственным праздником, при том что в Иране выходные приходятся на четверг и пятницу.

К плачевному состоянию экономики привели международные санкции, наложенные на Тегеран из-за его ядерной программы. Также на ситуацию повлияла война с Израилем.

В 2025 году иранский риал потерял около половины своей стоимости по отношению к американскому доллару, а в декабре инфляция в стране достигла 42,5%. 1 доллар сейчас стоит около 1,4 миллиона риалов.

