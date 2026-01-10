"США готові допомогти": Трамп висловив підтримку протестувальникам в Ірані

Президент США Дональд Трамп 10 січня прокоментував ситуацію в Ірані, заявивши про готовність Сполучених Штатів підтримати іранський народ у його прагненні до свободи.

Американський лідер опублікував короткий допис у соціальній мережі Trump's Truth. За його словами, Іран перебуває у стані безпрецедентної суспільної напруги.

"Іран, можливо, як ніколи раніше, прагне свободи. США готові допомогти!!! Президент Дональд Трамп", — написав він.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна понад усе цінує громадянські права, тому Київ закликає владу Ірану утриматися від насильства проти протестувальників.

"Іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, включно з доступом до інформації та свободою зібрань. Іранці заслуговують на нормальне життя, вільне від страху, на життя у свободі, безпеці та процвітанні", — підкреслив глава українського МЗС.

Криза в Ірані та причини масових заворушень

Західні політичні оглядачі зазначають, що керівництво Ірану стикається з одним із найсерйозніших викликів теократичному правлінню з часів створення Ісламської Республіки 1979 року. Після кількох тижнів загальнонаціональних протестів режим аятол опинився під загрозою, а в експертному середовищі дедалі частіше лунають оцінки про можливий крах наявної політичної системи.

Приміром, оглядачі британського видання The Independent зазначають, що поточна ситуація в країні виглядає особливо напруженою на тлі масштабного блокування інтернету і міжнародного телефонного зв'язку, що саме по собі свідчить про серйозність загроз для влади.

Ключовою причиною нинішнього повстання експерти називають економічну кризу. Санкції, що посилюються, девальвація національної валюти та падіння рівня життя боляче вдарили навіть по середньому класу в країні, багатій на природні ресурси. При цьому від економічних труднощів багато в чому захищені лише представники привілейованих структур, насамперед Корпусу вартових ісламської революції, що посилює соціальну напругу.

На цьому тлі верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї виступив зі спеціальним телезверненням. 86-річний релігійний лідер не продемонстрував готовності до поступок, звинувативши учасників протестів у роботі на "іноземних найманців". Він також безпосередньо поклав відповідальність за заворушення на Дональда Трампа, заявивши, що руки президента США "заплямовані кров'ю" іранців.

Нагадаємо, 10 січня тисячі людей знову вийшли на вулиці в Ірані. За інформацією правозахисної організації NGO Iran Human Rights, унаслідок сутичок із силами режиму аятол загинув щонайменше 51 протестувальник в 11 провінціях.