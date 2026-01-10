"США готовы помочь": Трамп выразил поддержку протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп 10 января прокомментировал ситуацию в Иране, заявив о готовности Соединенных Штатов поддержать иранский народ в его стремлении к свободе.

Американский лидер опубликовал короткое сообщение в социальной сети Trump’s Truth. По его словам, Иран находится в состоянии беспрецедентного общественного напряжения.

"Иран, возможно, как никогда прежде, стремится к свободе. США готовы помочь!!! Президент Дональд Трамп", — написал он.

Фото: Соцсети

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина превыше всего ценит гражданские права, поэтому Киев призывает власти Ирана воздержаться от насилия против протестующих.

"Иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации и свободу собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и процветании", — подчеркнул глава украинского МИД.

Кризис в Иране и причины массовых беспорядков

Западные политические обозреватели отмечают, что руководство Ирана сталкивается с одним из самых серьезных вызовов теократическому правлению со времен создания Исламской Республики в 1979 году. После нескольких недель общенациональных протестов режим аятолл оказался под угрозой, а в экспертной среде все чаще звучат оценки о возможном крахе существующей политической системы.

К примеру, обозреватели британского издания The Independent отмечают, что текущая ситуация в стране выглядит особенно напряженной на фоне масштабной блокировки интернета и международной телефонной связи, что само по себе свидетельствует о серьезности угроз для власти.

Ключевой причиной нынешнего восстания эксперты называют экономический кризис. Усиливающиеся санкции, девальвация национальной валюты и падение уровня жизни больно ударили даже по среднему классу в стране, богатой природными ресурсами. При этом от экономических трудностей во многом защищены лишь представители привилегированных структур, прежде всего Корпуса стражей исламской революции, что усиливает социальное напряжение.

На этом фоне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил со специальным телеобращением. 86-летний религиозный лидер не продемонстрировал готовности к уступкам, обвинив участников протестов в работе на "иностранных наемников". Он также напрямую возложил ответственность за беспорядки на Дональда Трампа, заявив, что руки президента США "запятнаны кровью" иранцев.

Напомним, 10 января тысячи людей снова вышли на улицы в Иране. По информации правозащитной организации NGO Iran Human Rights, в результате столкновений с силами режима аятол погиб как минимум 51 протестующий в 11 провинциях.