Принц у вигнанні закликав до посилення протестів в Ірані: що відомо про династію Пехлеві

Син колишнього шаха Ірану Реза Пехлеві звернувся до лідерів протестів в країні з закликом об'єднатися та більше виходити на вулиці. Верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї своєю чергою впевнений, що силовики придушать повстання.

Дописи з підтримкою дій учасників протестів в Ірані спадкоємець трону Реза Пехлеві публікує в соціальних мережах. 9 січня він звернувся до іранців із закликом продовжувати виходити на вулиці та об'єднатися в якомога більший натовп.

"Я пишаюся кожним із вас. Ви показали, як масовий натовп може змусити сили безпеки відступити та обмежити придушення. Ті з вас, хто мав сумніви, виходьте на вулиці у п'ятницю", — сказав Пехлеві.

Він закликав іранців приєднуватися до масових демонстрацій, а лідерів протестів в Ірані — об'єднуватися в групи, щоб утворити більший натовп.

"Режим намагається перекрити зв'язок. Але ми залишатимемося на зв'язку. Я знаю, що ви не здасте вулиці. Перемога за вами", — заявив принц.

Відео дня

У мережі X 8 січня Пехлеві написав, що зараз увага всього світу прикута до Ірану.

"Виходьте на вулиці та єдиним фронтом вигукуйте свої вимоги. Я попереджаю Ісламську Республіку, її лідера та Корпус вартових ісламської революції, що світ і президент США уважно стежать за вами. Придушення народу не залишиться без відповіді", — заявив він.

Верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї своєю чергою заявив, що президент США Дональд Трамп "заплямований кров'ю іранців", а сили безпеки розправляться з протестувальниками.

Протести в Ірані: хто такий Реза Пехлеві

Реза Кир Пехлеві пооходить з династії, яка за підтримки Великої Британії у лютому 1921 року повалила династію Каджарів і очолила Іран, що тоді називався Персією. Перший шах Реза-хан, 34-й хан Ірану, провів реформи з відновлення політичної та економічної незалежності. З 1935 року держава оційно була перейменована на Іран та співпрацювала з Німеччиною, проте на початку Другої світової війни Реза-хан зайняв нейтральну позицію. Попри це, після окупації Великою Британією та СРСР північного і південного Ірану у 1941 році хан був вимушений зректися престолу, і влада перейшла до його сина Мухаммада Рези Пехлеві — батька Рези Кири Пехлеві.

Мухаммад Реза Пехлеві активно будував відносини зі США, проте його прозахідна й інколи авторитарна політика спричинила хвилю протестів. У 1979 році він був повалений і вимушений втекти на Захід, а владу в Ірані перейняли ісламські фундаменталісти.

Після смерті його батька у 1980 році Реза Кир Пехлеві став головою династії у вигнанні.

У ХХ столітті Іраном правила династія Пехлеві Фото: Wikipedia

Протести в Ірані: що відомо

Іран охопили масштабні протести з 1 грудня 2026 року. Причиною стало стрімке зростання інфляції. 7 січня ЗМІ писали, що під час протестів в Ірані мітингувальники взяли під контроль перше місто — Абданан у провінції Ілам. Тоді кількість жертв заворушень зросла до 36.

8 січня активісти розірвали прапор Ісламської Республіки в місті Мешхед. У різних регіонах країни під час заворушень від протестувальників лунали заклики на підтримку династії Пехлеві.

Президент США Дональд Трамп відмовився від зустрічі Резою Пехлеві на тлі протестів в Ірані, зазначивши, що він "здається хорошою людиною", але зараз такий вчинок був би недоречним.