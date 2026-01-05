У лидера Ирана есть "план Б": если протесты выйдут из-под контроля, он сбежит в Москву, — СМИ

В СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи разработал "план Б" на случай, если его силовикам не удастся подавить протесты в страны. Он собрался бежать вместе с десятками помощников и родственников в Россию.

Разведка установила, что 86-летний Хаменеи спланировал побег вместе с ближайшим окружением. Речь идет о 20 помощниках и членах семьи. Этот "план Б" будет применен, если армия и силовые структуры, которые сейчас подавляют протесты, пойдут в дезертирство, выберут другую сторону или откажутся выполнять приказы. Детали 4 января опубликовали в The Times.

В группу эвакуации, как сообщил неназванный источник в разведке, входит сын Хаменеи и назначенный наследник Моджтаба. Бывший израильский разведчик Бени Сабт объяснил, что иранский лидер восхищается президентом РФ Владимиром Путиным. Его план базируется на бегстве сирийского диктатора Башара Асада.

Собеседник сообщил, что "план Б" включает "сбор активов, недвижимости за рубежом и наличных денег для обеспечения безопасного выезда". Хаменеи владеет обширной сетью активов, которые оцениваются в 95 миллиардов долларов. Многие его соратники имеют родственников за рубежом, в частности в США, Канаде и ОАЭ.

Беспорядки в Иране подавляют Корпус исламской революционной гвардии, милиция Басидж, полиция и армия. Протестанты утверждают, что против них применяют боевые патроны, слезоточивый газ и водометы. Всеми этими силами командует Хаменеи, однако в случае дезертирства или предательства он готов бежать.

В разведке считают, что иранский лидер "ослаб как физически, так и психически" после войны с Израилем в 2025 году, которая длилась 12 дней. Он почти не появлялся на публике и несколько дней не комментирует протесты. Во время войны, по данным СМИ, он прятался в бункере, не скрывая своей "одержимости выживанием". Разведчики описывают Хаменеи как "параноидального" лидера.

"С одной стороны, он очень идеологически мотивирован, но с другой — прагматичен в своих взглядах: он видит тактический компромисс для долгосрочной большой цели. Он мыслитель, ориентированный на долгосрочную перспективу", — говорится в отчете.

Напомним, акции протеста в Иране вспыхнули 28 декабря, когда недовольные экономической ситуацией торговцы в Тегеране начали закрывать магазины. Протестующие "вооружились" камнями, а силовики применяли против них слезоточивый газ. Президент Масуд Пезешкиан призвал граждан к солидарности и пообещал "новые решения" правительства.

2 января президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова "прийти на помощь", если в Иране откроют огонь по протестантам. В то же время в СМИ информировали, что в Тегеране приземлились 5 российских грузовых самолетов Ил-76ТД за двое суток.