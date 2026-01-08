Протести в Ірані поширилися на нові райони: жорстокі сутички, рейди по лікарнях, стрілянина (відео)

У Ірані почалась стрілянина між протестувальників та місцевими представниками правопорядку, розповіло агентство BBC. Під час вуличних сутичок загинули двоє правоохоронців, при цьому експерти говорять про сумарно 35 загиблих станом на вечір 7 січня. Що відбувається в Ірані, охопленому протестами 11 день поспіль?

Протести в Ірані охопили понад 111 населених пунктів, написало BBC з посиланням на інформаційне агентство активістів з прав людини (HRANA, США). Міста та селища, в яких люди виходять на мітинги та вступають у сутички з поліцією, розташовані в усіх 31 іранських провінціях. Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили про загибель двох поліцейських у Лордегані (на південному заході). Тим часом сумарна кількість загиблих, як вказало BBC, — 38 осіб, з них 34 — протестувальники, четверо — правоохоронці. Також є інформація про арешт 2200 людей, яких затримали під час протестів.

Тим часом агентство SkyNews доповнили інформатор британського медіа. Вдень 8 січня журналісти додали, що протестувальники сходяться до бази КВІР у Малекшахі: кидають каміння, гупають у ворота і висловлюють "лють". Крім того, ішлося про заколот біля лікарні, у яку звезли поранених протестувальників. Події назвали "кривавою суботою" та закликають "скидати режим".

Відео дня

У матеріалі британського медіа нагадали, що протести в Ірані почались 28 грудні. На вулиці вийшли продавці базарів, стурбовані погіршенням економіки (інфляцією, падінням курсу реала), а також через корупцію та зростання воєнних витрат. Згодом до них приєднались студенти, ідеться у статті: вигукували гасла проти аятоли Алі Хаменеї та слова підтримки принцу Рези Пехлеві, сину покійного шаха Ірану.

Протестувальники вийшли на вулиці Тегерана, Казвіна, Мешхеда (північний захід від Тегерана), Бандар-Аббас (Перська затока), Абадан (південь), Алігударзі (захід) та ін. Вказується, що у деяких містах протестувальники отримали перевагу над силами безпеки, а в інших — поліція та КВІР відкрили вогонь по людях. Тим часом влада у відповідь на мітинги оголосила, що виплачуватиме 71 млн іранців по 7 дол. щомісяця, щоб "полегшити біль, спричинений високою вартістю життя". Зауважується, що командири КВІР діють більш обережно, оскільки бачать, що протести сильніші, ніж раніше.

"Якщо буде більше імпульсу і якщо вийде більше людей, [протести] будуть серйознішими, і, звичайно, тоді реакція уряду стане більш жорстокою", — навело BBC слова аналітика аналітичного центру Chatham House Санама Вакіла.

Тим часом офіційні медіа влади Ірану пишуть, що до подій начебто причетні Ізраїль та США, і також показують інші мітинги, на яких начебто підтримують Хаменеї.

Протести в Ірані — деталі

Іранський аналітик Navid Mohebbi у соцмережі X пояснив, що відбувається в охопленій протестами країні. Найперше він зауважив, що іранці почали більше виходити на мітинги вдень, а не увечері, в кінці робочого дня. Крім того, людей стало помітно більше і вони більш організовані. Серед іншого, аналітик наголошує на важливості поширення протестів на другий за величиною базар Тебріз і на страйк працівників газового заводу. На відео з місця сутичок Navid Mohebbi помітив, що поліцейські почали вагатись, коли отримують наказ бити натовп, і він вважає, що "дезертирство та пасивність серед репресивних сил можуть відіграти значну роль у розширенні протестів".

Карта протестів в Ірані

На порталі liveuamap склали карту протестів у Ірані на основі публікацій у соцмережі X та у медіа. Карта показує 14 регіонів з заворушеннями, які охопили північний схід та північний захід країни й береги Перської затоки.

Протести в Ірані - карта заворушень станом на 8 січня, liveuamap Фото: liveuamap

Карта агентства BBC дещо відрізняється: аналітики медіа позначили населені пункти з протестами й з'ясовувалось, що більшість — на узбережжі Перської затоки (період з 28 грудня 2025 року — 5 січня 2026 року).

Протести в Ірані - карта заворушень станом на 8 січня, BBC Фото: BBC

Зазначимо, 8 січня Міністерство закордонних справ України закликало українців виїжджати з Ірану. Наголошується, що це слід зробити задля власної безпеки. Людям пропонують виїздити трьома шляхами: літаками з аеропорту Тегерана, або через контрольно-пропускні пункти на кордоні з Туреччиною та Вірменією.

Нагадуємо, 7 січня з'явилась заява сенатора США, який публічно звернувся до влади Ірану і попередив, що Вашингтон не потерпить стрілянини по протестувальниках.