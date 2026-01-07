"Дональд Трамп вб'є вас": сенатор США публічно звернувся до лідера Ірану

Сенатор Ліндсі Грем заявив у прямому ефірі, що президент США Дональд Трамп може віддати наказ про вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Також він запевнив, що Куба — вже "на межі загибелі".

"Якщо ви протистоїте [Трампу], якщо ви один із залишків старого режиму і намагаєтеся підірвати його авторитет, з вами станеться те саме, що сталося з (захопленим президентом Венесуели Ніколасом — ред.) Мадуро. Але в майбутньому настане день, коли країна буде готова до вільних і чесних виборів, на яких будуть обрані люди, які стануть союзниками Сполучених Штатів", — заявив американський політик і прихильник жорсткої зовнішньої політики в ефірі Fox News, як передали 6 січня у Mediaite.

Він назвав венесуельського лідера "бандитом" і наголосив, що нині диктатор перебуває за ґратами у Нью-Йорку. Трампа ж сенатор оголосив "найкращим президентом усіх часів", який знижує податки для населення та скорочує витрати.

Відео дня

"Куба перебуває на межі загибелі. Куба залежить від Росії та Венесуели. Обидві країни перебувають у скрутному становищі. Це лише питання часу, і я маю на увазі короткий час, поки комуністична диктатура на Кубі, яка гнобила свій народ з середини 50-х років, не впаде і не буде замінена демократією, дружньою до Сполучених Штатів", — підкреслив Грем.

Також він окремо звернувся до "народу Ірану" щодо протестів у країні. Він запевнив, що Вашингтон підтримує іранських мітингувальників у боротьбі проти уряду.

"Дональд Трамп – це не Барак Обама. Він вас захистить. А аятолла, ви повинні зрозуміти: якщо ви продовжуватимете вбивати своїх громадян, які вимагають кращого життя, Дональд Трамп вб'є вас", — зазначив сенатор.

З його слів, в Іран насуваютьсязміни.

"Це буде найбільша зміна в історії Близького Сходу, яка позбавить вас цього нацистського режиму. Народ Ірану, допомога вже на шляху до вас", — додав Грем.

Нагадаємо, масштабні протести на тлі стрімкої інфляції охопили Іран ще вночі на 1 січня. Спочатку торговці почали зачиняти свої крамниці, а згодом країною поширились заворушення. 2 січня президент Дональд Трамп пригрозив втручанням. 6 січня повідомлялося, що мітинги посилилися і за останні дні загинули щонайменше 38 осіб.

4 січня у ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці інформували, що 86-річний Алі Хаменеї вже спланував втечу у Росію, якщо протести вийдуть з-під контролю. Поки заворушення придушують армія та силовики під його керівництвом.