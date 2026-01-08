Українців просять покинути Іран: як можна виїхати з країни

На тлі тривалих протестів в Ірані та у зв'язку з ускладненням безпекової ситуації посольство України в Ірані рекомендує співгромадянам покинути територію країни.

У зверненні відомства, опублікованому на офіційній сторінці у Facebook, перераховано пункти пропуску, через які громадяни України зможуть виїхати з країни:

Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран);

Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією — Нордуз/Агарак;

Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною — Базорган/Сероу.

Людей просять дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати в конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій.

"У разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація оновлюватиметься оперативно. Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров'ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Іран", — ідеться в повідомленні. Тут же наведено номери телефонів гарячої лінії, за якими можна звернутися для вирішення питань.

Протести в Ірані: що відомо

Масштабні протести спалахнули в Ірані в ніч на 1 січня через стрімке зростання інфляції. Курс іранського ріала впав до історичного мінімуму в 1,46 млн за долар США. За останні три роки валюта втратила майже дві третини своєї вартості, а її падіння прискорилося протягом останніх місяців.

Спочатку незадоволені економічною ситуацією торговці в Тегерані почали закривати свої магазини, а згодом заворушення поширилися по всій країні.

Протести відбулися щонайменше у 88 містах, або у 27 із 31 провінцій країни. У певний момент іранські силовики почали застосовувати силу проти демонстрантів, особливо на акціях у невеликих населених пунктах.

Під час зіткнень у місті Кухдашт загинув доброволець воєнізованого формування "Басідж", пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР), а також було поранено 13 представників "народної міліції".

Протести в Ірані набирають обертів

2 січня президент США Дональд Трамп пригрозив втручанням, якщо іранська влада намагатиметься силою придушити протести. Водночас дані сервісу Flightradar24 свідчили про прибуття п'яти російських військових вантажних літаків до Тегерана впродовж кількох днів.

Видання The Times 4 січня писало, що якщо протести вийдуть з-під контролю, лідер Ірану Аятолла Хаменеї втече до Москви.

Станом на 7 січня було відомо про 36 загиблих під час зіткнень. Із них щонайменше четверо — діти. Понад 1200 осіб заарештовано. Представництво судової системи Ісламської Республіки Іран заявило, що до заарештованих під час протестних акцій не виявлятимуть поблажливості.

Нагадаємо, Іран розчарований тим, як мало отримав від президента РФ Володимира Путіна за дрони Shahed-136.