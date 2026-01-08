Украинцев просят покинуть Иран: как можно выехать из страны

На фоне продолжающихся протестов в Иране и в связи с усложнением ситуации с безопасностью посольство Украины в Иране рекомендует согражданам покинуть территорию страны.

В обращении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook, перечислены пункты пропуска, через которые граждане Украины смогут выехать из страны:

Международный аэропорт им. Имама Хомейни (г. Тегеран);

Пограничный пункт пропуска на границе с Арменией — Нордуз/Агарак;

Пограничный пункт пропуска на границе с Турцией — Базорган/Сероу.

Людей просят следовать указаниям местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.

"При изменении ситуации или открытии дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Исламской Республике Иран", — говорится в сообщении. Тут же приведены номера телефонов горячей линии, по которым можно обратиться для решения вопросов.

Відео дня

Протесты в Иране: что известно

Масштабные протесты вспыхнули в Иране в ночь на 1 января из-за стремительного роста инфляции. Курс иранского риала рухнул до исторического минимума в 1,46 млн за доллар США. За последние три года валюта потеряла около двух третей своей стоимости, а ее падение ускорилось в течение последних месяцев.

Сначала недовольные экономической ситуацией торговцы в Тегеране начали закрывать свои магазины, а затем беспорядки распространились по всей стране.

Протесты прошли как минимум в 88 городах, или в 27 из 31 провинций страны. В определенный момент иранские силовики стали применять силу против демонстрантов, особенно на акциях в небольших населенных пунктах.

В ходе столкновений в городе Кухдашт погиб доброволец военизированного формирования "Басидж", связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также были ранены 13 представителей "народной милиции".

Протесты в Иране набирают обороты

2 января президент США Дональд Трамп пригрозил вмешательством, если иранские власти будут пытаться силой подавить протесты. В то же время данные сервиса Flightradar24 свидетельствовали о прибытии пяти российских военных грузовых самолетов в Тегеран в течение нескольких дней.

Издание The Times 4 января писало, что если протесты выйдут из-под контроля, лидер Ирана Аятолла Хаменеи сбежит в Москву.

По состоянию на 7 января было известно о 36 погибших в ходе столкновений. Из них не меньше четырех — дети. Более 1200 человек арестованы. Представительство судебной системы Исламской Республики Иран заявило, что к арестованным в ходе протестных акций не будут проявлять снисхождения.

Напомним, Иран разочарован тем, как мало получил от президента РФ Владимира Путина за дроны Shahed-136.