Операція буде схожою на війну: США все ближчі до вторгнення до Ірану, — Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа незабаром може розпочати військову операцію проти Ірану, повідомляють джерела. При цьому вона буде достатньо масштабною кампанією, яка більше нагадуватиме війну.

Імовірно, операцію проводитимуть військові США та Ізраїлю. Про це йдеться в матеріалі видання Axios.

Очікується, що ця операція нестиме більшу загрозу для іранського режиму, ніж та, що була проведена Ізраїлем в координації зі США в червні 2025 року задля знищення підземних ядерних об'єктів Ірану.

"Така війна матиме серйозний вплив на весь регіон і серйозні наслідки для решти трьох років президентства Трампа", — наголошує видання.

Очікується, що військові втручання, на яке може піти адміністрація Трампа, буде найбільшим щонайменше за останнє десятиліття.

Чому Трамп готовий до вторгнення саме зараз

Зазначається, що Дональд Трамп майже був готовий завдати удару по Ірану на початку січня через убивство режимом тисяч протестувальників. Однак коли те вікно можливостей для вторгнення закрилося, американці вирішили перейти до дипломатії.

Водночас, тепер, коли укладання ядерної угоди між США та Іраном виглядає малоймовірним, Трамп розробляє план того, як відбуватиметься вторгнення.

Перемовини в Женеві 17 лютого, де посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер не змогли досягти домовленості з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, стали ще однією спробою американської дипломатії. Обидві сторони заявили про "прогрес", однак розбіжності між позиціями Ірану та США залишаються значними, і американські чиновники не вірять, що їх можна буде подолати.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Трамп "встановив чіткі червоні лінії", однак Іран наразі не готовий їх дотримуватися. Водночас права рука Трампа попередила, що попри бажання президента США досягнути угоди, він може вирішити, що "дипломатія більше не допоможе".

Яку зброю має США для вторгнення в Іран

За даними Axios, армада США, яка вирушила до берегів Ірану, зросла до двох авіаносців, десятка військових кораблів, сотень винищувачів та декількох систем ППО. Загалом було здійснено понад 150 військових вантажних рейсів, однак частина зброї ще в дорозі.

Лише за останні 24 години до регіону вирушили ще 50 винищувачів — F-35, F-22 та F-16.

Наскільки серйозним може бути вторгнення

У матеріалі наголошується, що протистояння США з Іраном стало достатньо звичною справою для більшості мешканців країни. Однак американці не розуміють, що війна може розпочатися швидше і бути куди більш масштабною, ніж очікує більшість.

Військова риторика Трампа не дозволяє йому відступити від цієї ситуації без серйозних поступок з боку Ірану.

"З Трампом може статися все, що завгодно. Але все вказує на те, що він натисне на курок, якщо переговори проваляться", — зазначає видання.

Ізраїльські урядовці закликають Трампа до максималістичного сценарію, який би змінив режим в Ірані, а також був направлений на боротьбу з ядерною та ракетною програмою Ірану. В Єрусалимі готуються до сценарію початку війну у найближчі дні.

Деякі джерела в США вважають, що Штатам потрібно буде більше часу. Зокрема, сенатор-республіканець Ліндсі Грем припустив, що удари можуть відбутися ще за кілька тижнів. Однакі інші джерела вірять, що терміни можуть бути коротшими.

Один з радників Трампа заявив, оцінив вірогідність вторгнення в найближчі тижні у 90%.

Після переговорів у вівторок офіційні особи США заявили, що Іран має повернутися з детальною пропозицією через два тижні.

17 лютого Іран випустив ракети по Ормузькій протоці, погрожуючи військовим кораблям США. Під час цього іранці вразили макет американського авіаносця, через що військові експерти схильні стверджувати, що це була демонстрація сили.

Натомість найсучасніший американський авіаносець USS Gerald R. Ford вирушає до берегів Ірану, готуючись до потенційної атаки. Він приєднався до іншого авіаносця і дев'яти військових кораблів США біля Ірану.