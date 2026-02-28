Ізраїль та США атакували Іран: усі подробиці військової операції (фото, відео)

Ізраїль та США 28 лютого розпочали масштабну військову операцію "Епічна лють" проти ядерної програми Ірану, атакувавши низку обʼєктів у країні. Вибухи пролунали в Тегерані та Ісфахані.

Іран уже почав активно відповідати, запустивши ракети по країнах Перської затоки. Фокус розповідає, що відомо наразі про ситуацію на Близькому Сході.

Ізраїль атакував Іран: з чого все почалося

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац 28 лютого підтвердив, що його країна завдала превентивного удару по Ірану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль".

Після цього в Ірані та Ізраїлі закрили повітряний простір. А Аятола, за даними медіа, покинув Тегеран та начебто перебрався до безпечного місця. На момент написання матеріалу досі незрозуміло, де він перебуває.

В Ізраїлі тим часом оголосили режим надзвичайного стану. ЦАХАЛ заявив, що країна переходить в "особливий режим". Людей попросили дотримуватись інструкцій та залишатися в укриттях.

Згодом американський посадовець повідомив виданню Al Jazeera, що атака 28 лютого — спільна військова операція США та Ізраїлю. Союзники атакували іранські ядерні та військові обʼєкти.

Reuters написали, що військова операція планувалася місяцями у координації з Вашингтоном, а дату початку було визначено ще кілька тижнів тому. Атака сталася після багатьох попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть чергового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні програми.

У Тегерані пролунали також вибухи біля урядового комплексу. Штати та Ізраїль нібито намагались ліквідувати іранського президента Масуда Пезешкяна. Його стан та перебування наразі також невідомі.

В Ізраїлі операції дали назву "Левовий рик".

Реакція США

Операцію згодом підтвердив президент Дональд Трамп. Як повідомило Міністерство війни США, операція має назву "Епічна лють".

Керівництво Ісламської Республіки американський президент назвав "групою жахливих людей, дії котрих становлять небезпеку для Сполучених Штатів". А режим Аятоли Дональд Трамп називав "терористичним" та наголосив, що Тегеран не має права володіти ядерною зброєю.

Глава держави наголосив, що його країна знищить ракети Ірану та зрівняє із землею ракетну промисловість Тегерану. Трамп підтвердив, що союзники завдали авіаударів по ядерних об'єктах в Ісфахані.

Зі слів лідера Білого дому, їхня мета — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи жахливих людей". А Іран, як каже Трамп, працював над відновленням своєї ядерної програми після ударів США по ядерних об'єктах у червні.

Також у своєму зверненні президент Штатів закликав іранців повалити уряд.

Відповідь Ірану: вибухи по всій Перській затоці

Іран після ударів по своїй території вдарив у відповідь, запустивши спершу балістику по Ізраїлю. Там закликали цивільних спуститись до укриттів. Пресслужба ЦАХАЛ зазначила, що в кількох регіонах Ізраїлю оголошено повітряну тривогу через фіксацію пусків швидкісних цілей. За даними Clash Report, армія Ірану нібито випустила 30 швидкісних цілей у напрямку Ізраїлю.

Державне телебачення Ірану повідомило, що країна готується помститися Ізраїлю та дати рішучу відповідь.

Окрім цього, Іран уже здійснив пуски балістичних ракет по Бахрейну, ОАЕ, Катару та Кувейту, на території яких дислокуються військові США. За даними моніторингових каналів, комплекси МІМ-104 Patriot активно працювали в небі над Абу-Дабі та Манамою.

Згодом стало відомо про вибухи в Йорданії та Саудівській Аравії. А в Еміратах навіть загинула людина після роботи систем ППО по іранських балістичних ракетах. На фоні цього влада країни попередила, що має повноцінне право відповісти на дії Тегерану.

Також видно дим над районом бази ВМС США у Бахрейні. Саме там розташована Naval Support Activity Bahrain — головна база американського флоту в Перській затоці. ЗМІ пишуть, що іранський ударний безпілотник Shahed-136 уразив радар на військово-морській базі США в Бахрейні.

У Дубаї працює ППО

Ключові цілі США та Ізраїлю в Ірані

Як повідомили ЗМІ, США завдали ударів по Ірану з авіації та морського флоту. За даними NBC News, в атаках на іранські військові та ядерні об'єкти було залучено американські кораблі, з яких здійснюються пуски ракет "Томагавк".

Зокрема, ключовою ціллю ранкової операції Ізраїлю та США була ліквідація Верховного лідера Ірану Хаменеї та президента країни Масуда Пезешкіана, стверджує журналіст Барак Равід. За його словами, у переліку на ліквідацію також були й інші політичні та військові посадовці Ісламської Республіки.

"Удари США зосереджені на ракетній програмі та ракетних пускових установках Ірану. Удари Ізраїлю зосереджені на ліквідації високопосадовців Ірану та ракетної програми", — передав Равід слова свого джерела.

Із супутникових знімків резиденції Аятоли видно значні пошкодження, але де він перебуває насправді, досі невідомо.

Авіація не літає

Після подій ранку 28 лютого над Близьким Сходом практично не літає цивільна авіація — у небі лише ракети.

Зокрема, група Qatar Airways підтвердила тимчасове призупинення своїх рейсів до та з Дохи через закриття повітряного простору Катару.

"Авіакомпанія тісно співпрацює з урядовими зацікавленими сторонами та відповідними органами влади для підтримки пасажирів, яких це стосується, і відновить польоти, коли повітряний простір знову відкриється. Після відновлення звичайного режиму роботи ми очікуємо затримок у нашому розкладі рейсів. Безпека наших пасажирів та співробітників завжди є нашим головним пріоритетом, і ми перепрошуємо за будь-які незручності", — йдеться в заяві компанії.

Також Іран заявив про удар по школі під час атак США та Ізраїлю. Іранські медіа повідомили, що в провінції Хормозган під час авіаударів було уражено початкову школу для дівчат. За попередніми даними, загинули щонайменше 36 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали — під ними можуть залишатися люди.

Реакція України

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Київ підтримує іранський народ, але не режим Аятоли. Дипломат заявив, що Тегеран десятиліттями дестабілізує ситуаціє в регіоні, підтримує та фінансує воєнізовані угруповання, а також системно порушує права людей, зокрема мирних іранців, які зазнають репресій.

МЗС України завчасно видало необхідні попередження для громадян України з рекомендаціями залишити територію Ірану та інших країн, де може застати небезпека.

Президент України Володимир Зеленський поки публічно не відреагував на події 28 лютого.

Реакція ЄС

Лідери ЄС тим часом закликали до максимальної стриманості через ситуацію в Ірані. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта заявили, що події викликають серйозне занепокоєння. Політики закликали всі сторони до максимальної стриманості, захисту цивільного населення та дотримання норм міжнародного права.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що початок війни між США, Ізраїлем та Іраном матиме серйозні наслідки для миру та міжнародної безпеки. За його словами, нинішня ескалація є небезпечною для всіх і повинна бути зупинена.

Очільник МЗС Норвегії тим часом зазначив, що атака, яку Ізраїль описує як "превентивну", "не відповідає міжнародному праву".

А Велика Британія не хоче бачити подальшої ескалації "в ширший регіональний конфлікт" і готова захищати безпеку союзників на Близькому Сході в рамках своїх зобовʼязань — заявив речник уряду Великої Британії.

Тим часом самі іранці радіють удару по ядерній програмі країни та "полювання" на політичне керівництво Ісламської Республіки. Люди танцюють на вулицях під веселу музику.

"Кожен чекав на цей день", — пише іранка.

Нагадаємо, на ракетні удари по Ірану вже відреагували у Росії. Колишній президент Дмитро Медведєв у звичній для себе манері звинуватив США у небажанні домовлятися з Іраном щодо ядерної програми.

Також Фокус писав, що сучасний американський авіаносець USS Gerald R. Ford 13 лютого вирушив до берегів Ірану, готуючись до потенційної атаки. Він приєднався до іншого авіаносця і дев'яти військових кораблів США біля Ірану.