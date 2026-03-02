Іран вдарив "Шахедами" по найбільшому нафтопереробному заводу ARAMCO в Саудівській Аравії (відео)

Нафтопереробний завод ARAMCO у Саудівській Аравії потрапив під удар дрона-камікадзе "Шахед" Ірану, повідомили медіа. Компанія закрила підприємство, яке є одним з найбільших на Близькому Сході.

Зранку 2 березня іранський "Шахед" вдарив по НПЗ ARAMCO, написало агентство Reuters з посиланням на джерела в нафтопереробній галузі. Співрозмовник медіа не уточнили, наскільки серйозні пошкодження отримало підприємство. На відео з місця подій, яке з'явилось у мережі, — хмара сіро-коричневого диму над заводом.

Медіа повідомило, що завод ARAMCO — один з найбільших на Близькому Сході і він переробляє 550 тис. барелів нафти на добу. Також зауважується, що Іран ударив "критично важливий" об'єкт для експорту нафти Саудівської Аравії. Як повідомив речник Міністерства оборони Саудівської Аравії, на якого посилаються журналісти, підприємство потрапило під удар двох дронів-камікадзе: їх перехопили, а уламки упали на території заводу та спричинили "невелику пожежу".

"Напад на нафтопереробний завод Рас-Танура в Саудівській Аравії знаменує собою значну ескалацію, і енергетична інфраструктура Перської затоки тепер знаходиться під прицілом Ірану", — навело Reuters думку експерта у нафтовій галузі Торбйорна Солтведта.

Reuters написало, що після атак Ірану по Ормузькій затоці та ударів по кораблях ціна на нафту марки Brent зросла на 10%.

Війна в Ірані — деталі

На карті моніторингового порталу Liveuamap позначено точки ударів Ірану по країнах Близького Сходу та точки ураження об'єктів Тегерану засобами ураження Ізраїлю та США. Бачимо, що іранці "поливають" ударами "Шахедів" та іншої зброї береги Ормузької затоки, через яку проходить 20% світової нафти. Атака на завод ARAMCO відбулась на березі Перської затоки північніше судівського міста Даммам та північніше Бахрейну.

Війна в Ірані — карта ударів на Близькому Сході станом на ранок 2 березня Фото: liveuamap

Війна з Іраном почалась в ніч на 28 лютого, коли США та Ізраїль почали завдавати ударів по військових об'єктах Тегерану. Під удар потрапив командний пункт, в якому саме зібралась іранська верхівка: загинув лідер країни Алі Хаменеї та близько десятка топофіцерів, повідомили медіа. У відповідь почались повітряні удари ракет та дронів по об'єктах у навколишніх країнах Близького Сходу. Серед іншого, відбулись бомбардування військових баз США, нафтових заводів та терміналів, і також кораблів у Ормузькій протоці.

Нагадуємо, зранку 2 березня медіа повідомили про втрату винищувача F-15 армією США, який розбився у Кувейті. Тим часом верхівка Ірану відповіла, чи готові іти на поступки США.