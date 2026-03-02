Іран атакує енергетику й аеропорт Катара: у Досі обіцяють "відповідь" за обстріли (фото)

Влада Катару повідомляє, що з початком обстрілів Іраном за цей час відомо про понад 20 постраждалих. Офіційні представники вказують, що об'єктами ударів Тегерана стали енергетична інфраструктура країни та міжнародний аеропорт.

Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що такі дії Ірану "не залишаться без відповіді". Про це він заявив у коментарі CNN.

За словами аль-Ансарі, значна більшість поранених мають незначні травми, а Катару вдалося відбити більшість атак, які спричинили "мінімальні руйнування". Він додав, що по країні було випущено понад 100 ракет і "десятки" дронів, які цілилися "не лише по силах США", а й по комерційній, цивільній та військовій інфраструктурі, зокрема по міжнародному аеропорту.

Катар повідомляє про удари Ірана по енергетичних об'єктах Фото: X (Twitter)

Аль-Ансарі також повідомив, що наразі Катар не планує "вести ніяких контактів" з Іраном через обстріли зі сторони Тегерана. Представник МЗС додає, що в Досі змусять режим аятол "заплатити ціну" за вчинені удари.

Тим часом Міноборони Катару заявило, що нещодавно країну атакували два безпілотники, запущені з Ірану: один був націлений на резервуар із водою на електростанції в місті Месаїда, тоді як інший — на енергетичний об’єкт у промисловому місті Рас-Лаффан. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Раніше Фокус повідомляв, що Тегеран повторює стратегію РФ проти України. Зокрема, свої удари Тегеран спрямовує не лише на військові об’єкти, а й на аеропорти, порти та іншу критичну інфраструктуру.

Згодом стало відомо про те, як Іран ударив "шахедами" по нафтовому об'єкту в Саудівській Аравії. Компанія ARAMCO закрила підприємство, яке є одним з найбільших на Близькому Сході.