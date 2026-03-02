Запускають сотні БпЛА та б'ють по інфраструктурі: як Іран відтворює підхід РФ у війні, — WSJ

Іран різко посилив атаки безпілотниками по країнах Перської затоки та фактично повторює тактику, яку Росія застосовує у війні проти України. Зокрема, свої удари країна спрямовує не лише на військові об’єкти, а й на аеропорти, порти та іншу критичну інфраструктуру.

За даними The Wall Street Journal, цього тижня Іран завдав сотні ударів по арабських країнах Перської затоки. Більшість атак здійснювали безпілотники, бо їх складно збити, але водночас легко виробляти у великих кількостях.

Хоч дрони й завдають менше фізичної шкоди, ніж ракети, вони серйозно підривають відчуття безпеки та порушують роботу ключових об’єктів. Ба більше, Іран часто поєднує удари дронів і ракет, щоб обійти протиповітряну оборону цільових країн.

Колишній співробітник ізраїльської розвідки, старший науковий співробітник Тель-Авівського Інституту досліджень національної безпеки, Денні Цітрінович, зазначає, що Іран має тисячі безпілотників і може швидко виготовляти нові. Він підкреслює, що головна перевага цих дронів – простота масового виробництва та можливість запуску як з суші, так і з моря.

Відео дня

"Їхня головна перевага тут полягає в тому, що масове виробництво є відносно простим та ефективним, і вони можуть запускати їх як з моря, так і з суші", — заявив фахувець.

Також, як пише видання, експерти помітили, що Іран почав наслідувати стратегію Росії у війні, яка роками використовує іранські дрони для атак на критичну інфраструктуру в Україні та завдає економічних збитків та психологічного тиску на населення. Основною перевагою БпЛА, є те, що вони низько та повільно літають, а також видають характерний гул перед ударом.

Наразі відомо, що Іран застосував дрони проти бази американського флоту в Бахрейні, аеропортів в Абу-Дабі та Кувейті, морських портів і висотних будівель у Дубаї та Бахрейні. Важливо відзначити, що близькість Ірану до регіону дозволяє дронам швидко досягати цілей, тому їх досить важко перехопити.

Крім того, аналітики відзначають, що атаки вже спричинили перебої у транспорті та сприяли зростанню цін на нафту. За офіційними даними, Іран випустив сотні дронів по різних країнах Перської затоки, а Ізраїль повідомив про перехоплення понад 50 безпілотників.

Радник аналітичного центру CNA, Семюел Бендетт, повідомляє, що Іран довго спостерігав за тим, як Росія використовує подібну тактику в Україні, і намагається перенести її на власний регіон.

Натомість командувач іранської армії розповів, що збройні сили отримали нову партію з тисячі безпілотників. За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, лише завод у Росії може виробляти понад 18 тисяч БпЛА типу "Шахед" на рік.

Фахівці з безпеки підкреслюють, що країни Перської затоки ще не мають досвіду масованих атак дронів, подібного до України чи Ізраїлю. Зокрема, для ефективного захисту потрібні багаторівневі системи, активне використання розвідданих та спеціальні тактики перехоплення.

"Після чотирьох років війни Україна стала експертом у технологіях боротьби з безпілотниками. Україна навчилася виявляти російські дрони, наприклад, використовуючи дешеві БПЛА, які можуть атакувати російські дрони Shahed після їх ідентифікації". — йдеться в матеріалі.

Водночас вони зауважують, що повністю захистити великі міста, як Дубай чи Абу-Дабі, практично неможливо, але комплексні заходи можуть значно знизити ризики.

Нагадаємо, що Велика Британія надала США доступ до своїх військових баз для оборонних атак у регіоні, а Україна братиме участь у боротьбі з іранськими дронами в Перській затоці.

Також Фокус писав, що Іран категорично відмовився від будь-яких переговорів зі США , а ще звинуватив Вашингтон у відповідальності за ескалацію напруги на Близькому Сході.