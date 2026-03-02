Українці допомагатимуть країнам Перської затоки збивати іранські безпілотники, — Стармер (відео)

Велика Британія дала дозвіл США використовувати військові бази країни для нанесення "оборонних" ударів по об'єктах на Близькому Сході, а українці допомагатимуть союзникам у Перській затоці збивати іранські дрони.

Британія залучить українських експертів задля допомоги країнам-союзникам у збитті іранських безпілотників. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кір Стармер у своєму відеозверненні, яке він виклав у мережі X.

За словами посадовця, США самі запросили дозвіл на використання британських військових баз з оборонною ціллю. Британія натомість вирішила погодитися, оскільки такі дії допоможуть запобігти Ірану запускати ракети по регіону.

Водночас сама Великобританія до цих ударів не приєднується, наголосив Стармер.

Українці допомагатимуть країнам Перської затоки збивати дрони Ірану

Велика Британія також хоче скористатися українським досвідом боротьби з іранськими дронами, які у війні активно застосовує також Росія. Йдеться про збиття іранських БпЛА у районі Перської затоки.

"Ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними фахівцями, щоб допомогти партнерам із країн Перської затоки збивати іранські дрони, що їх атакують", — повідомив Стармер.

Політик не став розкривати подробиці щодо участі українських експертів у збитті іранських БпЛА.

Варто зауважити, що увечері 1 березня Франція, Німеччина та Британія повідомили Іран про те, що вживатимуть необхідні для оборони кроки на тлі загроз. Про це йдеться у заяві на сайті уряду Німеччини.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що війна в Ірані може закінчитися швидше, оскільки США побоюються через запаси ракет.

У ніч на 2 березня в AlJazeera інформували про те, що Ліван пустив ракети по Ізраїлю.