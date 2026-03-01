Франція, Німеччина та Британія заявили Ірану, що "готові вжити необхідних кроків для оборони"

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії різко засудили масовані ракетні удари Ірану по країнах Близького Сходу, назвавши їх невибірковими та непропорційними. Вони закликали Тегеран негайно припинити атаки та попередили про готовність вжити заходів для захисту своїх союзників і власних інтересів у регіоні.

У спільній заяві лідери так званої "європейської трійки" (E3) висловили обурення ударами Ірану по низці держав регіону, зокрема по тих, які не брали участі у початкових військових операціях США та Ізраїлю. Про це йдеться у заяві на сайті уряду Німеччини.

За їхніми словами, "безрозсудні атаки" Тегерана спрямовані проти близьких союзників і становлять загрозу для військовослужбовців та цивільного населення.

Глави держав і урядів закликали Іран негайно припинити обстріли. Вони наголосили, що готові вжити необхідних кроків для оборони, включно з підтримкою "необхідних і пропорційних оборонних дій", спрямованих на знищення можливостей Ірану запускати ракети та безпілотники з місць їхнього базування.

Крім того, Франція, Німеччина та Велика Британія домовилися координувати подальші дії зі США та союзниками на Близькому Сході, щоб спільно реагувати на ескалацію ситуації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану прагне провести з ним переговори після американських ударів, які призвели до загибелі аятоли Алі Хаменеї та втягнули регіон у війну.

У Тегерані під час операції "Левовий рев" військові ЦАХАЛ знищили експрезидента Ірана Махмуда Ахмадінежада. Він був одним з прихильників створення ядерної програми в країні та відкритим антисемітом.