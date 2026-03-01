Готував змову проти аятол: в Тегерані вбито експрезидента Ірана Махмуда Ахмадінежада (фото)

У Тегерані під час операції "Левовий рев" військові ЦАХАЛ знищили експрезидента Ірана Махмуда Ахмадінежада. Він був одним з прихильників створення ядерної програми в країні та відкритим антисемітом.

Політик загинув під час перших годин операції Ізраїлю, коли потрапив під обстріл у районі Намрак у Тегерані. у своєму будинку разом з тілоохоронцями. Про це повідомляє місцеве агентство ILNA.

Наразі сам текст новини іранське медіа на момент публікації видалило. Водночас інші джерела стверджують, що факт загибелі експрезидента Ірану є доведеним фактом.

Зокрема, ізраїльський журналіст Аміт Сегаль вказує, що колишнього політика було ліквідовано в перші години операції ЦАХАЛ. Медійник також повідомляє, що Ахмадінежад перебував під домашнім арештом через неочікувані звинувачення.

"Вражає те, що його місцеперебування було відоме, оскільки після спроби здійснити переворот кілька тижнів тому він перебував під домашнім арештом. Переворот, який він планував, мав ще більш радикальний характер", — пише журналіст.

Експрезидент Ірана був ліквідований силами Армії оборони Ізраїлю в перші години операції Фото: З відкритих джерел

Чим запам'ятався Махмуд Ахмадінежад

Колишній президент Іран перебував на своїй посаді протягом восьми років з 2005 до 2013 років. Під час своїх двох каденцій він був одним з прихильників створення ядерної програми та створення атомної бомби.

Також покійний політик був відкритим антисемітом, заперечував Голокост, закликав арабські країни до знищення Ізраїлю, неодноразово проявляв антизахідні погляди в бік низки країн світу. Водночас Ахмадінежад дружив з лідерами автократій — зокрема з лідером КНДР Кім Чен Іром, лідером Венесуели Уго Чавесом, кубинським диктатором Фіделем Кастро, м'янманським лідером хунти Тан Шве, лідером Китаю Ху Дзіньтао та Сі Дзіньпінем та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Після відставки в 2013 році, він перебував на пенсії та займався громадською роботу. Протягом 2019 та 2024 років він подавав свою кандидатуру на посаду президента, однак її було знято перед виборами.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Ізраїль заявив про смерть лідера Ірану Алі Хаменеї. Згодом офіційний Тегеран підтвердив факт загибелі керівника країни.

Згодом армія оборони Ізраїлю оприлюднила список ліквідованих високопосадовців Ірану протягом першого дня операції "Левовий рев". Під час ударів були знищені керівники розвідки, генштабу, очільник Корпусу вартових ісламської революції, керівники вищих військових органів.