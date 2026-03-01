Введено 40-денну жалобу: в Ірані оголосили про загибель верховного лідера Алі Хаменеї (відео)

Іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель верховного лідера Алі Хаменеї в ході військової операції проти країни. Політик перебував у своїй резиденції, коли це сталося.

У зв'язку зі смертю аятоли уряд Ірану оголосив 40 днів загальнонаціонального трауру та 7 днів загальнонаціональних вихідних. Про це інформували іранські медіа близько 03:40 години 1 березня.

Алі Хаменеї загинув внаслідок бомбардування, яке відбулося рано-вранці у суботу, 28 лютого, повідомило агентство Fars. Він перебував на робочому місці у своїй резиденції, коли це сталося.

Інформацію про смерть аятоли також підтвердило іранське медіа IRNA. Усіх подробиць про обставини загибелі Хаменеї поки що не розкривають. Загибель верховного лідера Ірану "не залишиться без відповіді", заявили в офісі президента республіки.

Варто зазначити, що перед цим видання Fars з посиланням на джерела повідомляло про загибель щонайменше чотирьох членів сім'ї Хаменеї. Зазначалося, що дочка, зять і онук Алі Хаменеї, а також одна з його невісток загинули внаслідок ракетних бомбардувань Ірану у суботу, 28 лютого.

За кілька годин до цього президент США Дональд Трамп підтвердив ліквідацію Хаменеї та низки високопоставлених посадовців Ірану.

Нагадаємо, раніше журналістка Fox News Дженніфер Гріффін розкрила подробиці перших годин військової операції проти Ірану: США завдали близько 900 ударів по об'єктах країни.

Також ЗМІ повідомляли, що Іран масовано атакує "Шахедами" та ракетами Дубай: відомо про влучання по аеропорту та відомому п'ятизірковому готелю.