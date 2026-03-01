Майже 900 ударів "з суші, повітря і моря": з'явилися подробиці перших годин військової операції проти Ірану

Упродовж перших 12 годин з початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану американські сили здійснили близько 900 ударів по іранських об'єктах.

Водночас американські військові сили відбивали атаку "сотень балістичних ракет", які у відповідь випускав Іран. Подробиці перших годин операції дізналася журналістка Fox News Дженніфер Гріффін.

Джерело у Міністерстві війни США повідомило, що удари по Ірану були завдані "з суші, повітря та моря, включаючи безпілотники".

Іран у той час випустив у відповідь щонайменше 300 балістичних ракет. При цьому запас у країни — близько 2000 тисяч ракет великої дальності, і ще стільки ж — ракет меншої дальності.

"Іран не має можливості атакувати своїх сусідів: немає дронів, немає ракет, немає флоту", — цитує журналістка слова співрозмовника.

Відео дня

Однак Ірану все ж вдалося уразити певні цілі. Джерело у Міністерстві війни розповіло, що у Бахрейні, в штабі 5-го флоту, іранці атакували "порожній склад". Там же під ударом опинилася Ray Dome — радіолокаційна установка. Однак в наявності є ще кілька подібних систем, тому це ураження не вплинуло на військову місію, наголосив співрозмовник.

Операція може тривати "кілька тижнів"

Сили США разом з союзниками володіють інформацією про те, де зосереджений високозбагачений уран Ірану. Однак дістатися до цих цілей складно, пояснило джерело.

Очікується, що військова операція проти Ірану продовжиться. Вона може тривати упродовж кількох тижнів, дізналася журналістка.

Проте може статися так, що операція закінчиться швидше. Все залежить від того, що вирішить президент США Дональд Трамп, який за бажання може припинити її раніше.

Представник Міністерства війни США також додав, що залишилися ще кілька систем протиповітряної оборони, для ураження яких може знадобитися кілька днів.

Варто зазначити, що Дональд Трамп в інтерв'ю Axios заявив про те, що може завершити операцію проти Ірану "за два-три дні", або ж затягнути процес.

Нагадаємо, раніше Трамп підтвердив ліквідацію лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також ЗМІ повідомили про масовану атаку Ірану на Дубай: у місті "Шахеди" уразили міжнародний аеропорт та відомий п'ятизірковий готель.