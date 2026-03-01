Іран масовано атакує Дубай: "Шахеди" поцілили по аеропорту і відомому готелю, спалахнула пожежа (фото, відео)

На тлі військової операції США та Ізраїлю Іран продовжує масовано атакували ОАЕ. З'явилися кадри ударів по міжнародному аеропорту та відомому на увесь світ п'ятизірковому готелю в Дубаї.

Дубай опинився зокрема під атакою іранських ударних безпілотників типу "Шахед", внаслідок атаки відомо про постраждалих та пожежу. Фокус зібрав усе, що відомо про іранський обстріл мегаполіса.

Близько 23:00 години за київським часом медіа BRICS News у мережі X повідомило, що Іран атакував міжнародний аеропорт у Дубаї. На кадрах, що поширили у мережі, видно задимлення усередині приміщення аеропорту. За різними даними, по об'єкту поцілила або іранська ракета, або "Шахед".

Після удару по аеропорту керівництво розпочало евакуацію людей. Присутніх з території виводили у підземні паркінги та вивозили в готелі у місті.

Відео дня

Згодом на сторінці Dubai Media Office на сторінці в X з'явилося офіційне підтвердження удару по аеропорту. Повідомляється, що внаслідок атаки один із терміналів зазнав незначних пошкоджень, які швидко вдалося локалізувати.

На місце після удару прибули оперативні служби. Під час ліквідації стало відомо про чотирьох постраждалих — це працівники аеропорту.

Атака на готель Бурдж-аль-Араб

Близько опівночі за київським часом медіа Clash Report інформувало про атаку іранського "Шахеда" по ще одному об'єкту у Дубаї — готелю Бурдж-аль-Араб. Висота 60-поверхової будівлі становить 321 метр, він був найвищим готелем у ОАЕ до 2008 року.

На місці після атаки дрона почалася пожежа. У мережі показали кадри наслідків обстрілу.

За попередніми даними ЗМІ, постраждалих внаслідок "прильоту" по п'ятизірковому готелю немає. Наслідки встановлюються.

Варто зауважити, що ОАЕ опинилися під ударом Ірану ще кілька годин тому. ЗМІ повідомляли про "приліт" озброєння біля відомого готелю Fairmont The Palm.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 лютого Дональд Трамп підтвердив ліквідацію лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також Дональд Трамп розповів Axios про наміри щодо військової операції проти Ірану.